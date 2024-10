"Mir wurde gesagt, dass er noch einmal 40 Minuten hätte spielen können", witzelte Bayern-Coach Gordon Herbert über Edwards nach dem etwas überraschenden Sieg in der EuroLeague am vergangenen Freitag, als der Guard 36 Minuten auf dem Feld stand und dabei 30 Punkte erzielte.

Wie schon in der Woche zuvor gegen Paris wechselte Herbert den 26-Jährigen in der zweiten Halbzeit nicht mehr aus, ein Novum für Edwards in Europa und auch ein Vertrauensbeweis für den kleinen Guard, der im Vorjahr unter Ex-Coach Pablo Laso nicht immer einen leichten Stand hatte. Stattdessen ist Edwards derzeit mit durchschnittlich 20,6 Punkten Topscorer in der EuroLeague, damit hatte vor Saisonstart wohl niemand gerechnet.

Dass er weiß, wo der Korb hängt, das bestreitet niemand, allerdings war Edwards zuvor eher eine Wundertüte. Der frühere Celtic kann unfassbar heiß laufen, gleichzeitig aber auch seine Mitspieler (und Coaches) mit seiner Wurfauswahl frustrieren. Es entstand eine gewisse Abhängigkeit von den Leistungen des Ex-NBA-Spielers.

Carsen Edwards: Durchwachsene Vorsaison und eiskalter Start

In der Bundesliga spielte es kaum eine Rolle, dort wurde Edwards gegen Alba Berlin zum Finals-MVP ausgezeichnet, doch in der EuroLeague hängen die Trauben höher und vor allem kleine Guards haben hier oft einen schweren Stand, sieht man mal von ein paar Ausnahmen ab. Regelmäßig wurde Edwards bei seinen teils wilden Drives geblockt, dazu kommt seine Defense, die alles andere als konstant ist.

Neben seiner mangelnden Größe pennte Edwards bei Rotationen, oft gepaart mit suboptimaler Körpersprache. Entsprechend gab es auch kritische Stimmen ob der Verlängerung im Sommer, wobei die Bayern auf dem schwierigen Guard-Markt vermutlich auch kaum bessere Alternativen hatten.

Und auch der Saisonstart versprach nicht viel Gutes, in den ersten sechs Partien traf Edwards gerade einmal drei von 32 Dreiern und magere 25 Prozent aus dem Feld. Herbert hielt am Guard jedoch fest, stärkte seinen Schützling öffentlich, ließ ihn Fehler machen. Der Kanadier hat ein gutes Gespür für so etwas, er lässt seine Spieler nicht fallen, sondern stärkt ihnen den Rücken und wurde dafür zuletzt belohnt.

Carsen Edwards: Endlich in Europa warm geworden

"Superman-Minuten" habe Edwards abgespult, so Herbert, in der EuroLeague schenkte Edwards erst Paris 32, eine Woche später Piräus 30 Zähler ein. Zuvor hatte der Guard in Bonn 23 Punkte in der zweiten Halbzeit verbucht und so Bayern in die nächste Runde gerettet. „Er verbessert sich Spiel für Spiel", stellte auch Herbert zufrieden fest.

Dabei kommt auch der neue Stil des Teams Edwards entgegen. Kein Team in der EuroLeague spielt schneller als die Bayern, gerade Edwards generierte so mit seinem Speed viele leichte Punkte und ist so weniger von seiner Shot Creation im Halbfeld abhängig. Hinzu kommt das Vertrauen von Herbert, in der Schlussphase sind es meist Edwards und Shabazz Napier, die für die Bayern in den vielen engen Spielen die Kohlen aus dem Feuer holten.

Auch Olympiakos-Coach Georgios Bartzokas zeigte sich beeindruckt: "Er hat sich an den Stil im europäischen Basketball angepasst. Er hat das Talent und die Fähigkeiten, um zu scoren, doch nun hilft er auch seinem Team, Spiele zu gewinnen", bilanzierte der Grieche.

Carsen Edwards: Gibt es wieder Superman-Minuten?

Es wird sich zeigen, ob die vergangenen zwei, drei Wochen nur wieder eine heiße Phase für Edwards waren, dennoch spricht vieles dafür, dass seine Stärken nun besser zur Geltung kommen. Derzeit sind die Bayern aufgrund der Ausfälle von Vladimir Lucic und Niels Giffey auf Lineups mit drei Guards angewiesen, sodass neben Edwards und Napier auch Nick Weiler-Babb viele Minuten spielen muss, früher oder später könnte sich das wieder ändern. Die Bayern sind zwar im Frontcourt groß, doch auf den kleinen Positionen gibt es stets Mismatches, zumeist müssen die Bayern ihre Gegner mit Offense schlagen - und da hilft ein heißer Edwards.