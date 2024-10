Die Experten erwarten eine schwierige NBA-Saison für Dennis Schröder und die Brooklyn Nets - doch der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. "Die Playoffs sind das Ziel von uns allen", sagte der 31-Jährige dem SID: "Man sollte sich immer Ziele setzen. Eine NBA-Saison zu spielen, ohne zu sagen, dass du in die Playoffs willst, wäre in meinen Augen falsch."

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt feierten Schröder und die Nets beim 115:102 gegen die Milwaukee Bucks den ersten Saisonsieg. Der Deutsche überzeugte dabei mit 29 Punkten, sechs Vorlagen und vier Rebounds. Schröder geht in sein letztes Vertragsjahr mit Brooklyn - und weiß, dass deshalb auch die anderen Franchises seine Leistungen beobachten.

"Ich bin zwölf Jahre hier, ich weiß, wie das Business läuft. Im Endeffekt spiele ich für Brooklyn, ich bin hier sehr happy", sagte Schröder: "Man weiß aber, dass man auch für alle anderen spielt." Auf dem Feld müsse einem klar sein, "dass du das immer für dich selbst, aber auch für die anderen Teams machen musst. Und nicht nur für das Team, wo du gerade bist."

Gerade deshalb will Schröder, der bei den Olympischen Spielen in Paris den undankbaren vierten Platz mit Deutschland belegt hatte, im Training und in den Spielen anführen. Er versuche, jeden zusammenzubringen, "damit wir wirklich das Größte und Beste herausholen". Zum neuen Nets-Trainer Jordi Fernandez pflegt Schröder ein gutes Verhältnis. "Er sieht, was man machen kann und gibt jedem Spieler Freiheiten. Das gefällt mir sehr an ihm", sagte Schröder: "Das gibt jedem Selbstvertrauen. Das brauchen wir."

Alex Mumbru ist neuer Nationaltrainer. IMAGO/Eibner

Schröder freut sich auf Bundestrainer Mumbru

Der Basketball-Nationalmannschaftskapitän freut sich zudem auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru. "Er ist ein Trainer, der sehr direkt ist, was mir immer in die Karten spielt", sagte er: "Ich mag es nicht, wenn man nach links und rechts geht. Wenn es ein Problem gibt, sprechen wir es an."

Mit dem Nachfolger von Gordon Herbert habe Schröder bereits gesprochen. "Er will auch in der deutschen Basketball-Kultur ein bisschen was verändern", erklärte er weiter: "In der spanischen haben sie mehr Coaches als Spieler. Das hatten wir die letzten Jahre nicht. Das will er ein bisschen verändern, das hat er mir schon gesagt." Auch die Struktur der Trainingseinheiten solle angepasst werden.

Ein besonderer Fokus soll auch auf der Anpassungsfähigkeit der Mannschaft während eines Spiels liegen. "Wenn eine Sache nicht funktioniert, dass wir schnell zu der nächsten gehen. Dass wir versuchen, die gegnerische Mannschaft zu überraschen", sagte Schröder: "Gegen Spanien bei der Europameisterschaft und gegen Frankreich (Olympische Spiele 2024, d.Red.), das waren die Spiele, wo ich gesagt habe: 'Hätten wir da etwas in der Hinterhand gehabt, um wirklich kurz etwas zu ändern, hätte es vielleicht auch anders ausgehen können.' Da freue ich mich auf jeden Fall auf Alex Mumbru."