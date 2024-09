Phoenix Suns: Was wurde in der Offseason gemacht?

Da wäre zum einen die Point-Guard-Problematik. Im Vorjahr fehlte ein echter Spielgestalter, entsprechend chaotisch ging es bisweilen zu. Mit Tyus Jones (Washington) und Monté Morris (Minnesota) kamen gleich zwei Aufbauspieler, die dafür bekannt sind, wenige Fehler zu machen und in erster Linie den Ball verteilen. Das Scoring kommt ohnehin von den Stars, das wird auch kommende Saison so bleiben.

Dazu wurde mit Mason Plumlee ein erfahrener Backup-Center verpflichtet, der im Zweifel auch mal starten kann, wenn Jusuf Nurkic mal wieder kleinere Wehwehchen mit sich herumschleppt. Der abgegebene Drew Eubanks war insbesondere in den Playoffs nicht spielbar, sodass Phoenix oft kleinere Aufstellungen aufs Feld schicken musste.

Und dann ist da noch der Wechsel auf der Kommandobrücke. Frank Vogel musste nach nur einer Saison wieder seinen Hut nehmen, stattdessen leitet nun Ex-Bucks-Coach Mike Budenholzer die Geschicke im Valley. Der Meister-Coach von 2021 ist vor allem bekannt dafür, dass er ein klares System verfolgt und seine Mannschaft insbesondere in der Regular Season stabilisiert.

Phoenix Suns: Überblick Zu-/Abgänge

Abgänge: Eric Gordon (Philadelphia 76ers), Drew Eubanks (Utah Jazz), Udoka Azubuike (Buducnost), Nassir Little (entlassen), David Roddy (Atlanta Hawks), Thaddeus Young, Isaiah Thomas

Phoenix Suns: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Es zählt weiterhin nur der Titel. Die Suns halten bis 2031 keinen eigenen Erstrundenpick, kein anderes Team ist in dieser Hinsicht so schwach auf der Brust wie Phoenix. Alles ist auf das Gewinnen ausgerichtet - und das so schnell wie möglich. Durant wird noch vor der Saison 36 Jahre alt, für ihn gaben die Suns Haus und Hof ab.