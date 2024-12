Sokrates gäbe eine hervorragende Figur im Sixers-Trikot ab. Das Wissen, nicht zu wissen, gehört derzeit zur Franchise wie Glocken und jubelnd erklommene Stufen zur Stadt Philadelphia. Eigentlich sollten die Sixers mit den Celtics um die Krone des Ostens streiten, stattdessen brachten sie im ersten Saisonviertel sieben Spiele zwischen sich und den Heimvorteil. 19 Partien hat Philly mittlerweile absolviert. Sie gewannen fünf. Was dieses Team antreibt, wie gut es sein kann? Wir wissen es nicht; was vor allem mit einer breiten Unwissenheit rund um Joel Embiid zusammenhängt.

Vier von 19 Spielen absolvierten die Sixers in Begleitung ihres Superstars. Zunächst hieß es, Embiid und die Franchise managten sein linkes Knie, das er im Februar operieren lassen musste, nachdem Jonathan Kuminga darauf gelandet war. Das auch nach der Rückkehr zu den Playoffs nie den Anschein machte, als könne es Embiids massigem Körper das Bewegungsfundament geben, das er benötigt. Das er dennoch durch eine Playoff-Serie, später durch die Olympischen Spiele schleppte.

Joel Embiid hat in dieser Saison erst vier Spiele absolviert. Petre Thomas-Imagn Images

Joel Embiid und das Knie: Was ist noch möglich?

Im Sommer erhielt Embiid einen neuen Vertrag. Nun besitzt er für die Saison 2028/29 eine Player Option über 69,1 Millionen Dollar. Doch was erlaubt das Knie? Heute? Morgen? In Zukunft? Für den Moment bleibt vieles unklar, was vor allem daran liegt, dass die Sixers schlicht nicht kommunizieren, wie es um die Gesundheit des MVP von 2023 steht. Laut The-Athletic-Reporter Sam Amick liegt das an Embiids Wunsch, nicht zu viel über seinen Gesundheitszustand mit der Öffentlichkeit zu teilen. Berichten über eine erneute Verletzung während der Offseason widersprach Headcoach Nick Nurse. Die Sixers wollten schlicht sichergehen, dass er in bester Verfassung sei, "bevor wir ihn wieder spielen lassen."

Was bleibt, ist die Unwissenheit - und die Frage, was in Embiids Falls die beste Lösung wäre. Während seiner vier Spiele wirkte er nicht fit, es mangelte deutlich an Dynamik. Gerade defensiv fehlte Tempo, um den Ring gegen Drives zu schützen und schnell zum Rebound hochzugehen. Die Fortsetzung einer Tendenz aus der vergangenen Saison. Die einen schoben es auf die Verletzung. Andere fürchteten, der Center habe etwas unwiederbringlich verloren. Zumal nicht klar ist, inwieweit Embiids Knieprobleme zu kontrollieren sind.

Wie gut kann er noch sein? Aktuell und in Zukunft. Wie nah war der Vier-Spiele-Embiid des Herbsts 2024 dem Ceiling des Spielers, der ein Jahr zuvor noch die Liga dominiert hatte? Unwissenheit überall. Wenngleich die Sixers besser informiert sein sollten als geneigte Beobachtende. Gleichzeitig bedingt die Unklarheit um den Center Probleme auf dem Court.

Sixers-Dilemma: kein Embiid, kein Fundament, wenig spielerische Identität

Um die Zeit ihres Centers zu maximieren, bauten die Sixers ihr Team im Sommer komplett um. Paul George kam, neue Rollenspieler unterschrieben. Boss Daryl Morey hatte einen echten Contender im Sinn. Nur braucht ein solcher auch ein spielerisches Fundament, eine Idee, auf die sich das Team stützen kann, wenn ein, zwei Säulen kurzfristig wegbrechen (was in Phillys Fall zu erwarten war). Den Sixers fehlte es in den ersten Saisonwochen. Rollen einzelner wechselten von Nacht zu Nacht. Mal sollten sie verteidigen und in der Ecke stehen, mal die Offense anführen.

Defensive Rotationen wirkten improvisiert, offensiv mangelte es mitunter an klarem Spacing. Positionen waren nicht besetzt. Teilweise entwickelten sich überraschende Two-Man-Games (beispielsweise Kelly Oubre/Andre Drummond), während die Mitspieler aus nicht zwingend gewinnbringender Position zusahen. Dass George mit Knieverletzungen mehrfach ausfiel und auch sonst langsam in die Saison startete, verstärkte den Effekt.

Euphorie mutierte zu Unwissenheit. Obwohl die drei Stars Embiid, George und Tyrese Maxey bislang nicht eine Sekunde gemeinsam auf dem Court standen, drängten Fragen nach der maximalen Leistungsfähigkeit des Teams in die Wahrnehmung. Zumal der Weg zum echten Contender für den Moment weit erscheint. Selbst für eine Playoff-Teilnahme muss ab sofort vieles richtig laufen.

Tyrese Maxey zeigt schwankende Leistungen. Bill Streicher-Imagn Images

Sixers: Tyrese Maxey und die Unsicherheit der ersten Wochen

Gleichzeitig kämpft scheinbar auch Maxey, Phillys nahezu jederzeit bestens gelaunte Feel-Good-Geschichte der letzten Jahre, mit der Unsicherheit. Die Dreierquote sank von 38 auf 33, das True Shooting von 57,3 auf 53,3 Prozent. Auf einen Oktober mit 31,5 Punkten im Schnitt folgte ein November, in dem der Guard nur 23,1 Punkte auflegte. Gleichzeitig verpasste auch Maxey einige Spiele.

Zuletzt ging es leicht aufwärts. Gegen die unangenehme Clippers-Defense blieben die Quoten zwar unter 40 Prozent. In Charlotte wollte der Wurf ebenfalls nicht fallen. Dafür schenkte Maxey den Nets, Rockets und Pistons nacheinander 26, 39 und 28 ein. Drei ihrer letzten fünf Spiele gewannen die Sixers, das derzeit brandheiße Houston zwangen sie in die Overtime. Dazu gelangen gegen Detroit und Charlotte die ersten Back-to-Back-Siege der Saison. Bei den Pistons kehrte auch George zurück, um im Spiel bei den Hornets direkt einen Saisonbestwert von 29 Punkten aufzulegen.

Ein wenig sieht es aus, als beginne Philly langsam den steilen Anstieg. Von Play-in-Platz zehn trennen die Sixers dennoch weiterhin 2,5 Spiele. Entscheidend dürfte neben der Form der Stars und Embiids Rückkehr sein, positive Tendenzen zu nutzen und zu verstärken. So stellte sich Guerschon Yabusele als wertvoller Neuzugang heraus, der mit seiner Physis und seinem Shooting (43,7 Prozent 3FG bei knapp 4 Versuchen) eine tragende Rolle neben Embiid einnehmen könnte.

Philadelphia 76ers: die kommenden Spiele

Rookie Jared McCain: Lichtblick der Sixers mit Curry-Einfluss

Dazu haben die Sixers neben Maxey ein weiteres Grinsen entdeckt. Rookie Jared McCain lächelte sich in den vergangenen Wochen so auffällig durch die Liga, dass Philly mindestens auf einen potenten Benchscorer und -Playmaker, eventuell sogar auf einen gefährlichen Backcourt-Partner für Maxey hoffen darf. Zwischenzeitlich legte der Rookie in sieben Spielen in Folge mindestens 20 Punkte auf, traf dabei immer um die 40 Prozent seiner Dreier. Zuletzt wackelte der Wurf ein wenig, bei den Hornets fiel er wieder.

Viel entscheidender ist ohnehin McCains Skillset. Er besitzt einen schnellen Release, zudem das Talent, Defenses in Bewegung zu halten. Mit Blick auf McCains Hang zur Relocation nach dem ersten Pass fühlen sich einige bereits an Steph Curry erinnert. Kein Zufall. "Er war immer mein Lieblingsspieler", erzählte McCain Tony Jones von The Athletic. "Steph hat so viele meiner Generation beeinflusst, auch mich. Als ich aufwuchs, wollte ich Dreier von so weit weg wie möglich nehmen." Gleichzeitig habe er ihn mehr abseits als mit Ball beobachtet. "Ich habe mir angeschaut, wie er sich nach Pässen neu positioniert, wie er über den Court sprintet."

Tatsächlich versteht McCain sehr gut, um Blöcke herumzumanövrieren, sich in aussichtsreiche Positionen zu bringen, um dann schnellstmöglich abzudrücken. Kein Rookie der Geschichte traf in seinen ersten fünf Spielen als Starter mehr Dreier (26), kein Sixer versenkte während seiner ersten 15 Partien mehr Triples (37). Exakt das kommen sahen die Sixers nicht. Eine Vorahnung war da. "Natürlich bin ich überrascht, dass er so früh so gut produziert", sagte Nick Nurse. "Wenn du ihn in der Summer League beobachtet hast: Er machte die kleinen Dinge. Für mich war es ziemlich offensichtlich, dass der Junge spielen kann."

Zusätzlich bewies McCain, dass er auch als Backup Point Guard funktionieren kann. Umso wichtiger, da Kyle Lowry wegen einer Hüftverletzung seit Mitte November pausiert. Ob McCain dauerhaft von der Bank kommen oder neben Maxey starten soll, ist derzeit nicht klar. Philly bleibt in der Findungsphase. Die Ergebnisse sind besser, wenngleich ein knapper Sieg bei den Hornets ohne LaMelo Ball (Wade) die Titanic nicht gleich vom Eisbergkurs abbringt.

Wann Joel Embiid wieder spielen kann, ist unklar. Petre Thomas-Imagn Images

Embiid und die Sixers: die Frage nach dem richtigen Umgang

So lange rund um Embiid das Wissen, nicht zu wissen dominiert, bleibt in Philly wohl vieles fragil. Zumal auch der optimale Umgang mit dem Superstar unklar erscheint. Einerseits soll sich das Team mit Blick auf mögliche Playoffs finden und muss ab sofort so viele Spiele wie möglich gewinnen, um sie auch zu erreichen. Andererseits sollte Embiid, der in seiner Karriere 32 Prozent seiner Regular-Season-Spiele verpasste, unbedingt fit werden.