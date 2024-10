Nach dem letzten großen Trade ist vor dem nächsten großen Trade - das ist ein Gesetz in der Liga, wo die Gerüchteküche nie so richtig den Betrieb einstellt. Bei den folgenden Teams wäre es gut vorstellbar, dass sich während der Saison noch etwas (Größeres) tun wird …

Was passiert bis zur Trade-Deadline?

Stephen Curry und Jimmy Butler könnten noch Verstärkung in ihrer jeweiligen Mannschaft gebrauchen.

Zum Start der NBA-Saison ist jede Franchise mit ihrem Kader vollends zufrieden. So wird es zumindest bei den entsprechenden Medienterminen in der Regel formuliert - bis sich die Gelegenheit auftut, etwas zu verändern, denn dann kann alles auf einmal ganz schnell gehen.

Gleich, ob Opportunismus, Druck durch enttäuschende Leistungen oder Verletzungen dazu führen, noch hat es in jeder Saison große Deals gegeben, selbst wenn die Teams 23/24 auch aufgrund des neuen CBAs etwas vorsichtiger agierten als früher. Auch in dieser Saison dürfte der Mega-Trade rund um Karl-Anthony Towns nicht die letzte üppige Transaktion gewesen sein.

Bei diesen Teams scheint eine gewisse Aktivität besonders realistisch.

Gruppe 1: Alles kann, nichts muss

Houston Rockets

Der Rockets-Kader ist noch immer blutjung, Head Coach Ime Udoka hat jedoch keine Lust, auf Erfolge zu warten, und recht offen das Ziel Playoffs formuliert. Vergangene Saison baggerten die Rockets bereits an Mikal Bridges, in der Offseason schielten sie angeblich auf Kevin Durant, beim nächsten verfügbaren Superstar werden sie vielleicht tatsächlich zuschlagen.

Houston ist dabei besonders interessant, weil kaum ein Team so viele junge Spieler zur Verfügung hat, die weggetauscht werden könnten und in Houston wohl nicht alle die angemessene Minutenzahl bekommen können. Allein im Backcourt verfügt Houston mit Jalen Green und Nr.3-Pick Reed Sheppard über Top-Talente und hat auch noch Amen Thompson, der zwar vielseitig einsetzbar ist, offensiv allerdings auch vor allem als Ballhandler und Playmaker interessant sein könnte. Ach, und den ehemaligen All-Star Fred VanVleet, der Udokas Vorstellungen als Veteran Stand jetzt am meisten entspricht und das Team vergangene Saison bei den Minuten anführte.

Im Frontcourt ist die Situation ähnlich, zudem warten mit Green und Alperen Sengün bereits die ersten beiden jungen Spieler auf üppige Anschlussverträge, da ihre Rookie-Deals im Sommer 2025 enden. Houston hat außerdem diverse tradebare Picks zur Verfügung, teilweise auch sehr wertvolle aus Phoenix und Brooklyn.

OKC Thunder

Nach den Aktivitäten der Offseason hat OKC womöglich schon jetzt den besten, ziemlich sicher den tiefsten Kader der Liga. Die Thunder müssen vermutlich gar nichts tun. Sie könnten aber. Trotz des Trades für Alex Caruso haben sie noch immer mehr Extra-Picks über die nächsten Jahre zur Verfügung, als sie jemals Spieler ziehen können.

Ein gewisser Bedarf an großen Forwards mit gutem Wurf lässt sich bei OKC auch noch immer feststellen. Wie schon über die letzten Jahre gilt: Wenn Sam Presti einen Wunschspieler identifiziert, hat er zumindest die Munition, um nahezu jeden Deal möglich zu machen.

San Antonio Spurs

Vielleicht lässt es San Antonio eher ruhig angehen und fokussiert sich auf die Sommer 2025 und 2026, wo sie Stand jetzt kaum finanzielle Verpflichtungen haben und darauf hoffen könnten, dass die Aussicht, mit Victor Wembanyama zusammenzuspielen, hochkarätige Free Agents anlockt. Die Offseason 2024 sprach für diesen Weg, Langzeit-Verpflichtungen wurden darin komplett vermieden.

Vielleicht ist Wemby aber auch schon jetzt so gut, dass die Franchise sich genötigt sieht, die Turbotaste zu drücken. San Antonio hat einige tradebare Midsize-Verträge wie die von Keldon Johnson, Harrison Barnes oder Zach Collins, vor allem aber mittlerweile auch genug Picks, um OKC Konkurrenz zu machen.

Gruppe 2: Etwas ist schief

New Orleans Pelicans

Der Pels-Kader ist gut, aber komisch - der einzige Center im Kader mit NBA-Erfahrung ist 2,03m groß und spielt auf einem Minimumvertrag, hinter Daniel Theis gibt es Stand jetzt nur zwei Rookies sowie die Option, Zion Williamson (seinerseits 1,98m lang) Center spielen zu lassen. Das ist eigentlich nicht genug, zumal die Pels anderswo ein Überangebot an Spielern haben.

Durch die Verpflichtung von Dejounte Murray ist in der Starting Five eigentlich kein (sinnvoller) Platz mehr für C.J. McCollum, will man als Team nicht zu klein sein. Durch die positive Entwicklung von Trey Murphy III ist eigentlich auch Brandon Ingram verzichtbar geworden, wobei sich ein Trade des früheren All-Stars über die gesamte Offseason nicht realisieren ließ, obwohl es wohl ursprünglich so geplant war.

Vielleicht fügt Willie Green dieses Puzzle erfolgreich zusammen, vielleicht muss die Balance aber auch durch externe Hilfe wiederhergestellt werden. NOLA hätte dafür noch immer einige Extra-Picks aus dem Jrue-Holiday-Trade nach Milwaukee zur Verfügung, auch die eigenen First-Rounder unterliegen noch allesamt ihrer Kontrolle.

Cleveland Cavaliers

Gut, aber komisch sind auch die Cavs. Vergangene Saison spielte das Team dominant, wenn Donovan Mitchell und Jarrett Allen oder Darius Garland und Evan Mobley zusammen spielten. Die Minuten, als alle vier Top-Spieler der Cavs gemeinsam auf dem Court standen, waren jedoch nicht übermäßig beeindruckend.

Die Guards, vor allem aber die beiden Bigs Mobley und Allen sind sich offensiv zum Teil zu ähnlich, um einander helfen zu können. Da beide bisher keinen nennenswerten Distanzwurf haben (Mobley probiert es zumindest manchmal), standen sie sich zu häufig im Weg und griffen so das Spacing des Teams an.

Cleveland tauschte im Sommer den Coach aus, Kenny Atkinson soll nun eine bessere Lösung finden. Natürlich ist aber auch die andere Möglichkeit weiter gegeben: Der neue Vertrag von Allen (3 Jahre, 90,7 Mio. Dollar) wurde interessanterweise so getimt, dass er ab dem 31. Januar, also noch vor der Trade Deadline, wieder abgegeben werden könnte.

Schlagen die LA Lakers um LeBron James nochmal auf dem Trade-Markt zu? IMAGO/ZUMA Press Wire

Gruppe 3: Ein letzter Angriff?

Los Angeles Lakers

Auch wenn die Lakers für ihre Verhältnisse eine sehr ruhige Offseason hatten (trotz Coach-Wechsel und Bronny James), werden sie auch in dieser Saison wieder mit jedem Spieler in Verbindung gebracht werden, der ganz vielleicht irgendwo zu haben sein wird. Mit (unter anderem) Garland hat dies auch schon längst wieder angefangen.

Das Problem dabei ist: Die Lakers haben zwar ein paar Assets zur Verfügung, aber wohl kein konkurrenzfähiges Angebot für Spieler wie Garland, wenn auch andere Teams diese haben wollen. Sie könnten Erstrundenpicks in 2029 und 2031 anbieten, die durchaus ihren Wert haben, aber nicht mit den Möglichkeiten von beispielsweise denen der Spurs vergleichbar sind.

Realistisch ist also nicht unbedingt die Star-Kategorie, es sei denn, es ginge um Spieler wie Zach LaVine, die bei ihren aktuellen Teams nicht mehr so wirklich willkommen sind. Bisher haben die Lakers dem Drang für einen solchen Deal widerstanden, natürlich könnte sich das aber ändern, wenn das Team auch in diesem Jahr eher mittelmäßig in der Regular Season unterwegs ist.

Miami Heat

Ähnlich wie die Lakers sind die Heat immer irgendwie in der Verlosung, wenn es um potenzielle größere Deals geht, selbst wenn es nicht so wirkt, als hätten sie die Mittel dazu. Die vergangene Saison hat einen faden Beigeschmack hinterlassen, unterm Strich erreichte Miami dennoch in drei der letzten fünf Jahre mindestens die Conference Finals. Ist noch ein letzter Run für diese Version des Teams mit dem mittlerweile 35-jährigen Jimmy Butler möglich?

Recht wahrscheinlich ist, dass die Offense dafür ein Upgrade bräuchte. Miami wollte in der Vergangenheit Damian Lillard, galt auch mal an Donovan Mitchell oder Bradley Beal interessiert - all diese Spieler hätten die Problemzone adressiert (Miami rangierte über die letzten beiden Jahre offensiv auf Rang 25 bzw. 21). Defensiv sind die Heat immer gut, vorne fehlt etwas.

Dumm ist nur, dass die Asset-Schublade auch in Miami relativ blank ist. Die Erstrundenpicks 2025 und 2027 sind jeweils schon anderen Teams versprochen, die eigenen jungen Spieler sind in der Liga nicht so begehrt, wie Miami das gerne hätte. Abschreiben sollte man die Heat traditionell aber nicht.

Golden State Warriors

Hier findet sich zumindest ein Ex-Gigant mit alterndem Kern, der noch eine gewisse Flexibilität übrig hat. Golden State schickt 2030 einen (Top-20-geschützten) Erstrundenpick nach Washington, der Rest der eigenen Erstrundenpicks ist noch unter der Kontrolle der Warriors. Auch haben sie ein paar junge Spieler, die anderswo Begehrlichkeiten wecken könnten, etwa Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga oder Moses Moody.

Podziemski allerdings will Golden State angeblich auf keinen Fall abgeben, was mit dazu führte, dass es den Warriors in der Offseason nicht gelang, für Paul George oder Lauri Markkanen zu traden. Dass sie es überhaupt versuchten, zeigt aber auf, dass das Front Office nicht vollends zufrieden mit dem aktuellen Kader ist, insbesondere auf dem Flügel.