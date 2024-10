NBA: Pacers dominieren Cavaliers im dritten Viertel

Die Indiana Pacers zeigten eine starke Leistung gegen die Cleveland Cavaliers, angeführt von Benedict Mathurin, der 25 Punkte (8/12 FG, 5/8 Dreier) in nur 19 Minuten von der Bank erzielte. Ein entscheidendes drittes Viertel verhalf den Pacers sich abzusetzen. Myles Turner und Jarace Walker steuerten jeweils 12 Punkte bei, wobei Walker zusätzlich vier Rebounds sammelte.

Für die Cavaliers trafen sechs Spieler zweistellig. Ty Jerome führte das Team mit 15 Punkten, vier Rebounds und acht Assists an, während Craig Porter Jr. 14 Punkte und vier Assists von der Bank beisteuerte. Jarrett Allen glänzte mit 13 Punkten und sechs Rebounds.

NBA: LeBron und Lakers drehen Spiel in Milwaukee

Die Los Angeles Lakers drehten im letzten Viertel das Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Rui Hachimura war mit 14 Punkten (6/12 FG) der Topscorer, während LeBron James elf Punkte, sechs Rebounds und drei Assists in 16 Minuten beisteuerte. Rookie Dalton Knecht zeigte von der Bank ebenfalls eine solide Leistung mit 13 Punkten, acht Rebounds und vier Assists.

NBA: Thunder siegen souverän in Neuseeland

Die Oklahoma City Thunder zeigten eine dominante Leistung gegen die New Zealand Breakers. Adam Flagler führte das Team mit 25 Punkten (9/17 FG, 5/10 Dreier) an, während Dillon Jones mit 23 Punkten, 13 Rebounds, sechs Assists und vier Steals eine starke Allround-Leistung ablieferte. Sechs Thunder-Spieler erzielten insgesamt zweistellig, darunter die gesamte Starting Five.