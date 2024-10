Acht deutsche spielen kommende Saison in der NBA, allein drei bei den Orlando Magic. Was sollen Franz und Moritz Wagner liefern - und wie spielt sich Tristan da Silva in die Rotation? Welchen Einfluss nimmt Dennis Schröder auf den Rebuild in Brooklyn? Findet Daniel Theis eine neue Rolle, behält Maxi Kleber seine alte und wie weit bringt Isaiah Hartenstein OKC? Dazu: Hoffnungen bei Ariel Hukporti….

Franz Wagner - Orlando Magic

Sollte es noch einer Bestätigung bedurft haben, gaben sie die Magic Franz Wagner 224-Millionen-fach. Mindestens. Spätestens die Vertragsverlängerung schafft maximale Klarheit: Wagner bildet in den kommenden Jahren das Fundament der Magic. Aus Gründen. So plump es klingt, der Weltmeister verdingt sich gern als Bessermacher. Durch sein Talent, seine Zeit am Ball maximal zu nutzen, nicht lange für Entscheidungen zu brauchen, sowohl andere als auch das eigene Scoring in seine Überlegungen und Aktionen miteinzubeziehen, macht Wagner zum vielversprechenden Ausgangspunkt eines erfolgreichen NBA-Teams.

Gerade seine Creation vom Flügel dürfte kommende Saison (und danach) noch wichtiger werden. Durch seinen Drive kann er gegnerische Defenses in Bewegung bringen, in der Zone selbst abschließen oder offene Würfe kreieren. Wichtig bleibt: Der Dreier sollte die hohen 30-Prozent-Marken wieder aus der Nähe betrachten. Doch so oder so ist Wagner gemeinsam mit Paolo Banchero Orlandos absoluter Fixpunkt.

Moritz Wagner - Orlando Magic

Ein kleiner Tanz durch die Zonen, garniert mit einem butterweichen Finish. Ein brachialer Dunk, Staredown inklusive. Ein Hustle Play. Eine kurze Unterhaltung mit Tendenz zur großen Provokation. Betritt Moritz Wagner den Court, passiert etwas für Orlando. An Energie mangelt es dem Weltmeister dabei nie. Das steckt an.

Wagner weckt die Magic in ruhigeren Phasen gern auf, gibt ihnen dank seiner versierten Moves zusätzlich eine Offensivoption - und geht anderen Teams durch sein intensives, hartes Spiel und seinen Hang zum nicht zwingend aufmunternden Monolog in Richtung seiner Gegenspieler latent auf die Nerven. Wagner balanciert auf dem Court zielsicher zwischen Energizer, Enforcer und Scoring-Center, der in der Zone auf unterschiedlichste Arten scoren kann und ist damit extrem wertvoll für die Magic.

Tristan da Silva - Orlando Magic

Die Magic drafteten da Silva nicht einfach, um schnellstmöglich den Erfolg des DBB-Teams zu kopieren. Seine Kombination aus Basketball-IQ, gutem Wurffundament und Decision-Making macht ihn zu einem interessanten Rollenspieler-Typus für ein Team, dem viele in der Vergangenheit einen Mangel an Shooting und Creation bescheinigten. Nicht, dass da Silva dort direkt ansetzen soll. Als Rookie muss er sich seinen Platz in der Rotation erst erarbeiten, legte mit einer mehr als überzeugenden Summer League aber bereits ein gutes Fundament. Da Silva traf 10 seiner 17 Dreier, dazu alle neun Freiwürfe.

Noch wirkt er ein wenig schmal, dafür bringt er mit 2,03 Metern eine gute Länge für einen Wing mit. Nach gut 30 Minuten in zwei Spielen während der Pre-Season dürfte Coach Jamal Mosley da Silva durchaus Bewährungschancen geben. Zumal ihn Orlandos President of Basketball Operations Jeff Weltman nach dem Draft als "Box-Checker" beschrieb. Da Silva deckt vieles ab, was die Magic mögen. Wichtig für Spielzeit, das machte Mosley bereits deutlich, wird vor allem sein, wie Orlandos Rookie verteidigt. Defense nimmt bei den Magic schließlich eine besonderes zentrale Rolle ein.

Isaiah Hartenstein - Oklahoma City Thunder

Rebounding war bislang nicht die Stärke der Thunder. Rebounding ist eine große Stärke des Isaiah Hartenstein. Allein deshalb wirkt die Verpflichtung sinnvoll. Zumal Hartenstein OKC eine Zonenpräsenz gibt, die vorher nicht da war, sobald er wieder fit ist. Das Five-Out mit Chet Holmgren als Center, der vornehmlich Richtung Dreierlinie gleitet, funktioniert zwar nicht, dafür kann Hartensteins Passing Cutter wie Jalen Williams oder Alex Caruso bedienen.

Verpasst den NBA-Start: Isaiah Hartenstein. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Entsprechend dürfte er regelmäßig starten und closen und gerade in den Playoffs gegen physischere Teams wie Denver oder Minnesota eine wichtige Rolle einnehmen. Beispielsweise Dallas bereitete den Thunder am Brett und in der Zone während der zweiten Runde große Probleme. Sollen am Ende wirklich die Finals, vielleicht sogar die Championship stehen, kommt Hartenstein damit eine zentrale Rolle zu. Zumal die Defense um Twin-Towers aus Hartenstein und Holmgren, dazu Caruso und Williams neben Shai Gilgeous-Alexander gegnerischen Offenses das Scoring maximal erschweren dürfte.

Daniel Theis - New Orleans Pelicans

Vor allem Brett mangelt es den Pelicans an Länge. Entsprechend prominent dürfte zu Daniel Theis’ Rolle ausfallen. Zwar besitzt der Weltmeister für einen Center ebenfalls nicht die optimale Länge, dennoch startete in den ersten drei Pre-Season-Spielen, hatte dort nach der überzeugenden Vorstellung gegen Orlando Probleme mit seinem Wurf. Mitunter bekam Yves Missi sogar mehr Spielzeit, und der Rookie nutzte sie. Coach Willie Green bezeichnete den 21. Pick sogar als "großen Lichtblick". Für den Moment startet Theis dennoch.

Beim Rebounding und Längenproblem hilft er zwar nur bedingt, dafür passen seine vielseitige Defense, seine Arbeitseinstellung und die Fähigkeit, auch aus der Zone hinauszugeleiten, durchaus neben Zion Williamson. Zumal Theis schnell spielen kann. Dass die Pelicans ihre Center-Rotation im Laufe der Saison noch aufstocken, ist durchaus wahrscheinlich. Gut möglich, dass Theis dann in eine kleinere Rolle rutscht und, wie früher regelmäßig gesehen, Energie und Defense von der Bank bringt.

Dennis Schröder - Brooklyn Nets

Die Vorzeichen haben sich geändert in Brooklyn. Mikal Bridges zog weiter in den Garden, dafür lotsten die Nets im Rahmen des Trades ihre Picks zurück ins Barclays Center. Auftrag: hoher Draft-Pick - und Culture Building. Auch das ist Teil eines Rebuilds. Coach Jordi Fernandez ließ sein Team während des Trainingcamps hart arbeiten, stellt den Teamgedanken prominent in den Vordergrund - was Dennis Schröder liegt.

Als Kapitän prägte er den inneren Zusammenhalt des DBB-Teams in den vergangenen Jahren maßgeblich. Nun kann der WM-MVP auch in Brooklyn eine neue Kultur installieren. Auf dem Feld hilft Schröders Erfahrung, das junge Team anzuführen. Sowohl mit als auch ohne Ball. Ein Trade ist natürlich nicht ausgeschlossen, sollte ein Contender anklopfen. Gleichzeitig könnte Schröder die Nets als Culture-Setter über Jahre prägen

Maxi Kleber - Dallas Mavericks

Die Saison hätte günstiger beginnen können. Noch vor Trainingcampstart trat Maxi Kleber jemandem auf dem Fuß, knickte um und verpasste die gesamte Vorbereitung. Zum Saisonstart soll er laut Coach Jason Kidd wieder fit sein - um zu tun, was er auch in den letzten sieben Jahren tat: vielseitig verteidigen, offensiv das Feld breit machen und dem Team mehrere Optionen geben. Vornehmlich ist Kleber auf der Vier zuhause, rutschte in der Vergangenheit aber auch immer wieder auf die Fünf.

Maxi Kleber von den Dallas Mavericks. IMAGO/Alterphotos

So erlaubt er dem Team den Ansatz eines Five-Out-Lineups, das Luka Doncic und Kyrie Irving maximalen Raum für Drives Richtung Zone erlaubt. Mit Klay Thompson wirkt die Variante noch verlockender. Wichtig ist, dass Kleber seinen Dreier mindestens in den mittleren 30ern, am besten noch ein wenig akkurater trifft. Am Ende kann er genauso gut neben den reinen Centern Derrick Lively oder Daniel Gafford spielen. Als vielseitiger Big hat sich Kleber ohnehin längst seine feste Rolle in Kidds Rotation erspielt.

Ariel Hukporti - New York Knicks

Die Vorzeichen für eine kleine Überraschung stehen nicht ungünstig. Zwar ertradeteten sich die Knicks Karl-Anthony Towns. Wegen Mitchell Robinsons langfristigem Ausfall mangelt es am Brett dennoch an Länge - und Coach Tom Thibodeau spielt nun mal gern groß. Eventuell bekommt Ariel Hukporti als Two-Way-Player, der sowohl in der NBA als auch in der G-League spielen darf, daher tatsächlich eine Chance, sich einen Platz in der Rotation zu erspielen.