Die Oklahoma City Thunder haben eine beeindruckende Offseason hinter sich, in der sie ihre Schwachstellen bestmöglich behoben haben. Das Potenzial des Teams ist gewaltig, am Ende könnte es für den ganz großen Wurf aber dennoch nicht reichen. Die Zeit könnte für das junge Team zum Problem werden.

Oklahoma City Thunder: Was wurde in der Offseason gemacht?

Hätte man sich als OKC-Fan einen besseren Start in den Sommer vorstellen können? Mit Alex Caruso schnappte man sich einen der begehrtesten Flügelspieler und Lockdown-Defender der Liga - und musste dafür nicht einmal seine pompöse Pick-Schatulle öffnen. Die Chicago Bulls waren glücklich damit, im Gegenzug nur Josh Giddey zu nehmen, der bei OKC nie richtig ins Team passte und in den Playoffs eine klare Schwachstelle war. Eine absolute Win-Win-Situation.

Nur wenige Wochen später adressierten die Thunder auch gleich ihre zweite deutlich erkennbare Schwachstelle der Vorsaison: das Rebounding. Mit Isaiah Hartenstein schnappten sie sich einen der besten Rebounder und Big-Man-Passer der Liga. Der Deutsche ist ein absoluter Hustler und wird nur darauf brennen, alles einzusammeln, was die talentierten OKC-Schützen daneben werfen. Mit seinen 26 Jahren passt er dazu auch alterstechnisch in das Team.

Auch in Sachen Vertragsverlängerungen hat das Front Office einen super Job gemacht. Die Verlängerung von Isaiah Joe (4 Jahre, 48 Mio. Dollar) ist für einen so begnadeten Shooter (41,2 % Dreier) ein absolutes Schnäppchen, auch Aaron Wiggins Deal (5 Jahre, 47 Mio. Dollar) ist komplett im Rahmen. So hält sich OKC seine Bank zusammen und bleibt gleichzeitig unter der Luxussteuergrenze.

Im Draft sicherte sie sich mit Nikola Topic an Position 12 zudem einen interessierten jungen Spieler für die Zukunft. Der Serbe wurde lange als möglicher Nr.1-Pick gehandelt, fiel aber im Draft, da er die komplette kommende Saison mit einer Kreuzbandverletzung verpassen wird. Für OKC mit seiner enormen Tiefe ein interessanter Deal ohne Risiko. Die anderen Picks Dillon Jones (#26) und Ajay Mitchell (#38) werden wir dagegen kaum in der NBA sehen.

Oklahoma City Thunder: Überblick Zu-/Abgänge

Zugänge: Alex Caruso (Chicago Bulls), Isaiah Hartenstein (New York Knicks), Nikola Topic (Draft), Dillon Jones (Draft), Ajay Mitchell (Draft)

Abgänge: Josh Giddey (Chicago Bulls), Lindy Waters III (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Karriereende), Mike Muscala (Karriereende), Bismack Biyombo (vereinslos)

Das Depth Chart der Oklahoma City Thunder Starter 2nd 3rd 4th Shai Gilgeous-Alexander Cason Wallace Ajay Mitchell Adam Flagler Alex Caruso Isaiah Joe Jalen Williams Luguentz Dort Aaron Wiggins Chet Holmgren Kenrich Williams Ousmane Dieng Isaiah Hartenstein Jaylin Williams

Oklahoma City Thunder: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

OKC hat alles, um über viele Jahre ein Championship Contender zu sein: einen Superstar (Shai Gilgeous-Alexander), einen Co-Star (Jalen Williams), gute Shooter, Lockdown-Defender, ein junges Team, etliche Picks - und gut tradebare Verträge, falls wieder ein Superstar verfügbar wird. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist Erfahrung. In den Playoffs machten sie schon richtig Spaß, Kyrie und Doncic waren am Ende aber einfach zu abgezockt. Daraus wird das junge Team viel gelernt haben und jetzt mit noch mehr Bock in die neue Saison gehen.

Für OKC ging es im Sommer nur darum, die Schwachstellen zu beheben, was sie eindrucksvoll gemacht haben. Jetzt heißt es, zu hoffen, dass die Entwicklung der jungen Spieler so steil weitergeht und sich niemand schlimmer verletzt. Zur Erinnerung: Vier der potenziellen Starter in SGA (26) J-Dub (23), Lu Dort (25) und Chet Holmgren (22) sind noch weit von ihrer Prime entfernt!

Oklahoma City Thunder: Wo liegen die Schwächen?

Um bei diesem talentierten Team - abseits der fehlenden Erfahrung - Schwächen zu finden, muss man schon ganz genau hinschauen. Die Verpflichtung von Hartenstein ist ein absoluter Win, allerdings ist das geliebte Five-Out mit dem Deutschen nicht möglich, da er keinen Wurf hat. Es wird spannend zu sehen sein, wie Holmgren neben einem echten Center funktioniert und wie oft wir die beiden Bigs in den Schlussminuten zusammen auf dem Court sehen.

Oklahoma City Thunder: Prognose

In einem brutal starken Westen ist OKC in der kommenden Saison der Favorit auf den Top-Seed. Das Team ist deutlich ausbalancierter und erfahrener als im Vorjahr, dazu haben sie bereits an den Conference-Finals geschnuppert.