Miami Heat: Was wurde in der Offseason gemacht?

Die Strände am South Beach dürften auch in diesem Sommer wieder gewohnt voll gewesen sein - und wie es aussieht, hat auch das Front Office den Großteil seiner freien Zeit dort verbracht. Seit dem gescheiterten Trade-Versuch für Damian Lillard im vergangenen Sommer hat sich nämlich nichts Signifikantes am Kader des Finalisten von 2023 verändert.

Bam Adebayo hat eine fette Vertragsverlängerung unterschrieben (3 Jahre/166 Mio. Dollar), was nicht überraschend ist. Mit Kevin Love, Thomas Bryant und Haywood Highsmith wurde ebenfalls verlängert. Jimmy Butler hat hingegen keine Verlängerung unterschrieben, was dagegen doch etwas überrascht. Butler hat klargemacht, dass er bleiben möchte, Pat Riley will ihn aber offensichtlich etwas kitzeln und zu neuen Höchstleistungen im Vertragsjahr bewegen.

Dass man sich mit Caleb Martin nicht auf einen Verbleib einigen konnte, schmerzt dagegen ziemlich, das macht auch die Verpflichtung von Alec Burks nicht wett. Um den von den Fans erhofften Trade für einen Star-Spieler blieb es dagegen den ganzen Sommer über ungewöhnlich ruhig.

Miami Heat: Überblick Zu-/Abgänge

Zugänge: Alec Burks (New York Knicks)

Abgänge: Caleb Martin (Philadelphia 76ers), Patty Mills (Utah Jazz), Cole Swider (Indiana Pacers), Delon Wright (Milwaukee Bucks), Orlando Robinson (Sacramento Kings)

Das Depth Chart der Miami Heat Starter 2nd 3rd PG Terry Rozier Alec Burks SG Tyler Herro Josh Richardson DD Duncan Robinson SF Jimmy Butler Jaime Jaquez Jr. Pelle Larsson PF Nikola Jovic Kevin Love Haywood Highsmith C Bam Adebayo Kel'el Ware Thomas Bryant

Miami Heat: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Die Heat leben seit Jahren ihren Ruf als hart arbeitende Franchise, die eklig zu spielen ist und auf die in den Playoffs niemand Bock hat. Jeder ist sich sicher, dass die Heat es schon die Playoffs schaffen und dann ist von Aus in Runde eins bis Einzug in die Finals im Prinzip alles möglich. Die Frage ist jedoch, wie lange das noch gut gehen kann.

Mit Butler nicht zu verlängern, sondern in das letzte Vertragsjahr zu gehen, ist, gelinde gesagt, riskant. Ja, Butler hat versichert, dass er in Miami bleiben will, aber auf der anderen Seite ist auch kaum ein Spieler in der Liga so ehrgeizig wie der bald 35-Jährige und noch Titellose. Und mit dem aktuellen Roster wird Miami (voraussichtlich) kein besonders gefährliches Playoff-Team stellen. Es bleibt abzuwarten, wie sicher sich Butler bei einem guten Angebot von einem Contender mit seinem Heat-Verbleib wirklich ist.

Butler ohne Gegenwert zu verlieren, wäre der Worst Case für die Heat und ein herber Rückschlag bei den Bemühungen um weitere Superstars - trotz der schönen Strandlage. Dazu lebt Miami davon, regelmäßig Spieler aus dem Hut zu zaubern, die niemand auf dem Schirm hatte, und zu (mindestens) guten Rollenspielern zu formen. In der Vergangenheit ging das immer gut, was, wenn es aber ausgerechnet in diesem wichtigen Jahr nicht klappt?

Miami Heat: Wo liegen die Schwächen?

Verletzungen waren vergangene Saison der größte Feind im Süden Floridas. Butler, Tyler Herro und der während der Saison verpflichtete Terry Rozier verpassten viel Spielzeit, sodass sich nie ein offensiver Rhythmus einspielen konnte. Platz 21 im Offensiv-Rating in der vergangenen Saison ist für ein ambitioniertes Team einfach viel zu wenig, genau wie eine Feldwurfquote von 46,5 % (Platz 22).

Auch ohne Verletzungen ist Tiefe nicht gerade die Stärke der Heat. Es fehlt an Creation, vor allem da die Point Guards schon seit Jahren eine Baustelle ist. Ohne Butler und/oder Adebayo auf dem Court stagniert die Offense regelmäßig, Butlers Unwilligkeit zum Dreierwerfen ist für das Spacing auch nicht förderlich.

Die Miami Heat wollen wieder in die Playoffs. IMAGO/Agencia EFE

Miami Heat: Prognose

Während fast die gesamte Liga besser wird, treten die Heat seit Jahren auf der Stelle. In der kommenden Saison wollen sie sich erneut mit ihrer Heat-Culture durchkämpfen - Ergebnis offen. Adebayo hat bei Olympia angedeutet, dass er noch viel Potenzial nach oben hat, bei Jaime Jaquez Jr. und Nikola Jovic muss Miami auf einen großen Sprung hoffen.