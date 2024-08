vor 1 Tag Texaner wollen wieder in die Playoffs Offseason-Überblick Houston Rockets: Das Warten auf Phase drei

Die Houston Rockets befinden sich weiterhin in Phase zwei ihres Umbruchs. Das Team platzt vor Talent aus allen Nähten, es ist eine der tiefsten Mannschaften in der NBA. Bald stehen jedoch Entscheidungen an, es könnte in die Überleitung in die entscheidende Phase sein.