Cleveland Cavaliers: Was wurde in der Offseason gemacht?

Vor dem Sommer war Cleveland bei vielen Experten als einer der Dreh- und Angelpunkte der Free Agency prognostiziert worden, einige Monate später lässt sich festhalten, dass genau das Gegenteil der Fall eingetreten ist. Cleveland ist das einzige Team der Liga (Two-Way Player JT Thor ausgenommen), das keinen einzigen Neuzugang via Free Agency oder Trade präsentiert hat.

Im Hintergrund gab es dafür umso mehr Bewegung. Mit Donovan Mitchell (3 Jahre/150 Mio. Dollar), Evan Mobley (5 Jahre, 224 Mio. Dollar) und Jarrett Allen (3 Jahre/90 Mio. Dollar) hat das Front Office drei ihrer vier Leistungsträger (Darius Garland ist ohnehin noch bis 2028 unter Vertrag) mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Vor allem bei Mitchell darf das als großer Erfolg gewertet werden, um den Star-Guard gab es schließlich schon seit seiner Ankunft in 2022 Gerüchte, dass er nicht vorhabe, langfristig in Ohio zu bleiben.

In Cleveland tat man im Sommer augenscheinlich auch alles, um Mitchell von einem Verbleib zu überzeugen. Head Coach J. B. Bickerstaff wurde trotz der ersten gewonnenen Playoff-Serie seit LeBron entlassen, Gerüchten zufolge waren einige Spieler mit ihm "nicht auf derselben Page". Stattdessen ist jetzt Kenny Atkinson der neue Mann an der Seitenlinie, für den Mitchell sich intern stark gemacht haben soll. Neu ist auch der ehemalige Jazz-Co-Trainer Johnnie Bryant, der zu Utah-Zeiten eng mit Mitchell war.

Cleveland Cavaliers: Überblick Zu-/Abgänge

Cleveland Cavaliers: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Obwohl die "Big Four" in Cleveland durch die Verlängerungen jetzt mindestens drei Jahre zusammen unter Vertrag stehen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Cavs auf der Stelle treten. Wenn Mobley und/oder Garland nicht einen großen Schritt nach vorne machen in der kommenden Saison, ist das Limit dieses Teams maximal die zweite Playoff-Runde - für alles andere ist die Konkurrenz einfach zu stark.