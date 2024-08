Brooklyn Nets: Was wurde in der Offseason gemacht?

Nach einer desaströsen Saison könnte in Brooklyn die nächste folgen. Diesmal jedoch mit Licht am Ende des Tunnels. Einige kluge Trades, wie die Rückholung der beiden eigenen Erstrundenpicks für 2025 und 2026 (Houston Rockets) oder der Tausch von Mikal Bridges für gleich fünf Erstrundenpicks (New York Knicks), gaben dem schlingernden Schiff endlich eine klare Richtung. Dazu kam die langfristige Vertragsverlängerung mit Jungstar Nicolas Claxton (4 Jahre, 100 Millionen Dollar).