Atlanta Hawks: Was wurde in der Offseason gemacht?

Es wurde ein großer Umbruch in Georgia erwartet, letztlich war es nur ein leichtes Retooling. Zumindest kam die Einsicht, dass der Backcourt mit Trae Young und Dejounte Murray nicht zielführend ist, dafür kamen in Dyson Daniels, Larry Nance Jr. und Cody Zeller einige Rollenspieler.

Dazu kommt natürlich noch der erste Pick aus dem vergangenen Draft, Zaccharie Risacher, der zunächst eher als Rollenspieler anzusehen ist und den Ball nicht unbedingt benötigt. Gerade an der Seite von Young ist dies wichtig. Auf der Abgangsseite gibt es abgesehen von Murray keine herben Verluste. Saddiq Bey, der im Vorjahr meist startete, schloss sich den Wizards an, wird aber große Teile der Saison mit einer Knieverletzung verpassen.

Atlanta Hawks: Überblick Zu-/Abgänge

Atlanta Hawks: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Es könnte eine richtungsweisende Saison in Atlanta werden. Misslingt der Start, erscheint ein Neuaufbau möglich, zu enttäuschend verliefen die vergangenen Jahre. Das neue Management um Kyle Korver ist noch nicht lange am Ruder, entsprechend sind weitere Veränderungen wahrscheinlich, um die Franchise im Zweifel neu auszurichten.

Atlanta Hawks: Wo liegen die Schwächen?

Defense ist weiterhin die große Baustelle im Kader. Ein Trae-Young-Team braucht schon sehr spezielle Mitspieler, vor allem im Backcourt. Dyson Daniels könnte der Stopper sein, allerdings mangelt es bei ihm weiter am Wurf. Inzwischen haben die Hawks viele Dinge versucht, doch nur in einer von Youngs sechs Jahren in Atlanta war die Franchise zumindest Mittelmaß in der Verteidigung (Rang 16 in der Saison 2020/21).