Gespielt wird in der Yas Island’s state-of-the-art Etihad Arena, die Platz für 12.000 Fans bietet. Die Halbfinals finden am 23. Mai (Freitag) 16 Uhr deutscher Zeit und 19 Uhr deutscher Zeit statt, das Finale steigt schließlich am darauffolgenden Sonntag (25. Mai) um 18 Uhr deutscher Zeit.

"Ich möchte der Stadt Abu Dhabi dafür danken, dass sie ihr Vertrauen in die Euroleague Basketball setzt", sagte Dejan Bodiroga, Präsident der Euroleague Basketball in einem Statement. "Die Final Four nach Abu Dhabi zu bringen, ist ein ehrgeiziges Projekt und eine bemerkenswerte Gelegenheit, die Atmosphäre der EuroLeague einem neuen und vielfältigen Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig garantiert diese Partnerschaft unseren treuen Fans ein frisches Erlebnis in einer der modernsten und touristenfreundlichsten Städte der Welt. Gemeinsam werden wir ein weiteres Top-Event auf die Beine stellen, das die EuroLeague auf ein neues Level heben wird."