Bitim wird bis zum Ende der Saison von seinem neuen Klub Fenerbahce Istanbul, bei dem er erst einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieb hat, an die Isar ausgeliehen. In München ist er Ersatz für die verletzten Flügelspieler Niels Giffey und Vlado Lucic, die noch mehrere Wochen ausfallen werden.

"Diese Mehrbelastung ist so auf Dauer nicht verantwortungsvoll zu managen. Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht und sind nun sehr glücklich, in Onuralp einen sehr talentierten und vielseitigen Spieler für uns gewonnen zu haben", wird Sportdirektor Dragan Tarlac auf der Webseite des FCBB zitiert. "Er ist noch jung und möchte sich weiterentwickeln, das können wir ihm allein aufgrund der vielen Spiele auf hohem Niveau ermöglichen. Uns wiederum wird er auf Small Forward eine neue Dimension geben mit seiner Athletik und Dynamik."

Der 1,98 Meter große Türke stand vergangene Saison in 23 Spielen für die Bulls auf dem Parkett und legte in durchschnittlich 11,7 Minuten 3,5 Punkte sowie 1,4 Rebounds auf. Zuvor lief er für Bursaspor auf und wurde mit 18 Punkten im Schnitt ins All-EuroCup Second Team gewählt.