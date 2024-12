"Irgendwann könnte ich mich in der NBA sehen", sagte Obst zu BasketNews. "Ich kann eine Rolle als Shooter ausfüllen. Ich weiß, wie ich meine Fähigkeiten nutze, um Platz auf dem Court zu schaffen, zu werfen und abseits des Balls zu spielen. Ich denke, jedes NBA-Team könnte das gebrauchen", führte er aus.

Bereits nach dem Weltmeistertitel gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Shooters in die NBA, konkrete Angebote lagen ihm aber nicht auf dem Tisch. "Ich weiß, dass einige Leute über mich gesprochen haben, aber es gab nichts Handfestes", erklärte er.

Obst rechnet sich Chancen im Dreier-Contest gegen Curry aus

In der NBA könnte er sich auch mit seinem großen Idol Steph Curry duellieren, auf den er erstmals bei den Olympischen Spielen traf. In einem möglichen Dreier-Contest rechnet er sich dabei sogar Chancen gegen den Warriors-Guard aus.

Obst ist auch in dieser Saison einer der besten Schützen Europas. In der BBL trifft er 37,1 Prozent von draußen, in der EuroLeague sogar überragende 42,9 % von Downtown. Ende November schrieb er zudem Geschichte, als er gegen den FC Barcelona mit elf erfolgreichen Dreiern einen neuen EuroLeague-Rekord aufgestellt hat.