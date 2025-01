US-Medien hatten bereits Mitte Dezember über das anstehende Engagement der Basketball-Legende aus Würzburg berichtet. "Es ist mir eine Ehre, Teil der NBA-Berichterstattung zu sein", wird Nowitzki in einem Statement zitiert. "Ich wollte immer nah an dem Spiel bleiben, das ich spiele und nun freue ich mich darauf, mit einem talentierten Cast eine neue Erfahrung zu machen."

Für die Kunden des (Streaming-)Giganten wird der 45-Jährige aus einem Studio in Los Angeles die Top-Matches einordnen. In der gleichen Rolle wird Blake Griffin, ebenfalls ehemaliger NBA-Profi und mehrfacher All-Star, arbeiten. Als Moderatorin soll Taylor Rooks zum Einsatz kommen, die unter anderem auch für Amazon bei Thursday Night Football in der NFL zu sehen ist.