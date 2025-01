Tibor Pleiß kam im November sein Comeback in der Nationalmannschaft.

Wie Giornale di Sicilia meldet, haben die Berliner großes Interesse an einer Verpflichtung von Pleiß, allerdings bestehe zwischen den Parteien noch keinerlei Einigung. Der 35-Jährige steht derzeit noch bei Trapani Shark in der italienischen Liga unter Vertrag.

Schon im Sommer wurde Pleiß mit Alba in Verbindung gebracht, in diversen Podcasts bestätigte der Center die Kontakte mit den Hauptstädtern, entschied sich dann aber für den Aufsteiger in die italienische Liga, da diese ihm einen Zweijahresvertrag anboten und der Coach der Sizilianer sich aktiv um den Nationalspieler bemühte.

Derzeit belegt Trapani mit einer Bilanz von 11-4 Platz zwei in der Lega A und steht damit vor den beiden EuroLeague-Teams aus Bologna (11-4) und Mailand (10-5). Am Wochenende schlugen die Sizilianer Sassari deutlich mit 88:68, Pleiß gelangen dabei als Starter in 17 Minuten Einsatzzeit acht Punkte (4/5 FG), drei Rebounds und zwei Assists.

Tibor Pleiß steht derzeit noch bei Trapani unter Vertrag. IMAGO/IPA Sport

So könnte Pleiß Alba Berlin helfen

Zuletzt pendelte der zweifache EuroLeague-Champion zwischen Starting Five und Bank, in 14 Partien legt der Center durchschnittlich 6,2 Zähler, 3,4 Rebounds sowie 0,3 Blocks in 14,6 Minuten auf.

Erst im November gab Pleiß nach fast 3.000 Tagen Abstinenz sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft, in der Zwischenzeit sammelte der Routinier in sechs Jahren bei Anadolu Efes zahlreiche Titel, darunter auch die beiden EuroLeague-Trophäen in den Jahren 2021 und 2022.