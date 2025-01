Das gaben die Messestädter in einer Pressemitteilung bekannt. Thomas war zuletzt acht Monate ohne Team, zuletzt war der 28-Jährige für Petkimspor in der Türkei aktiv.

Thomas wurde 2018 von den Philadelphia 76ers in der zweiten Runde gedraftet, danach verbrachte der 1,91 Meter große Guard zwei Jahre bei den Detroit Pistons sowie danach ein paar Monate bei den Houston Rockets. In 39 NBA-Spielen legte Thomas durchschnittlich 4,1 Punkte und 0,9 Assists in 10,5 Minuten auf.