"Das ist so überwältigend für mich, weil ich nie damit gerechnet habe", sagte Cooper während der Halbzeit-Zeremonie. "Ich habe immer für die Liebe des Spieles gespielt, für mein Team und für Championships. Das heute ist für mich besonderer als die Hall of Fame, aber beide sind gleichermaßen wichtig für mich."

Im vergangenen Oktober war Cooper in die Hall of Fame aufgenommen worden, dessen Trikot jetzt zwischen denen von Magic Johnson und James Worthy hängt. Johnson und Worthy waren auch gemeinsam mit weiteren Teamkollegen und Ex-Coach Pat Riley anwesend, um Cooper ihre Ehre zu erweisen. Magic bezeichnete ihn sogar als einen der "besten Spieler, die je gespielt haben".

Michael Cooper wurde nie All-Star

Coopers wurde zwar nie All-Star, war als wichtiger 3-and-D-Spieler aber seiner Zeit voraus und ließ seine Mitspieler stets im besten Licht stehen. Der Defensive Player of the Year von 1987, der seine gesamte Karriere bei den Lakers verbachte, wurde insgesamt fünf Mal Champion und fünfmal ins All-Defensive First-Team gewählt.

"Es ist ein schöner und trauriger Moment für mich", erklärte Cooper. "Viele Wahrzeichen, ein paar Schulen, das ist alles nicht mehr da. Heute werde ich es genießen, aber mein Herz ist schwer, weil so viele Menschen so viel verloren haben", sagte er in Anspielung auf die Waldbrände in Los Angeles.