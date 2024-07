Das Wort Luxus ist fast schon zu kurz gegriffen, wenn man einen Kevin Durant von der Bank bringen kann. Ja, jener Durant, der in der NBA unzählige Scoring-Titel gewonnen, mit den USA schon dreimal in Folge Gold bei Olympia holte und definitiv in die Diskussion um den besten FIBA-Spieler aller Zeiten gehört. So ziemlich alles ist an diesem USA-Team Luxus, dennoch erwischten die Serben, die im Vorjahr noch ohne den dreimaligen NBA-MVP Nikola Jokic Vize-Weltmeister wurden, den besseren Start. Und dann kam der Mann mit der Rückennummer sieben.