So wichtig das Team ist, das Individuum hat in der NBA massiven Einfluss. Umso besser, das Cleveland, OKC, die Pelicans, Warriors und Orlando bereits Spieler haben, deren Entwicklung einen Push bringen kann. Was bedeutet das für Evan Mobley, Jalen Williams, Trey Murphy, Jonathan Kuminga und Franz Wagner?

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Gespräche rund um die Cavaliers pendeln gern zwischen Themenkomplexen. Auf der einen Seite: das Talent, zwei explosive Guards, zwei elitäre Bigs, einer ein Dauerkandidat als Defensive Player of the Year. Auf der anderen: der Fit. Wie sollen genau diese beiden Bigs koexistieren, ohne das Spacing zu ruinieren? Ist ein Backcourt mit zwei kleinen Guards nicht zu viel Einladung für gegnerisches Offense?

Verknüpfen könnte diese beiden Storylines Evan Mobley. Lauern sowohl er als auch Jarrett Allen hinter Donovan Mitchell und Darius Garland, bieten sie ein gesundes Maß an Schutz. Zulasten der Offense geht das allerdings wohl erst, wenn Mobley den nächsten Schritt geht.

Bereits jetzt kann er viel: passen, am Ring, auch hin und wieder aus der Mitteldistanz abschließen. Dazu entdeckte er eine gewisse Entschlossenheit in der Bewegung Richtung Zone und Ring. Zur echten Waffe und verlässlichen Scoring-Option hat es Mobley allerdings noch nicht gebracht. Dafür fehlt einerseits der verlässliche Wurf, andererseits die Überzeugung, ihn zu nehmen. Traf er während der Regular Season noch 37,3 Prozent von draußen, sackten die Quoten in den Playoffs auf 27,8 Prozent ab. Gleichzeit nahm Mobley nur rund einen Dreier.

Evan Mobley war 2021 der dritte Pick. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Gut möglich, dass sich das unter Clevelands neuem Coach Kenny Atkinson ändert. Der deutete an, seinen Big mehr in die Offense integrieren zu wollen. Mobley soll auch in Transition den Ball öfter in der Hand haben, mehr aus der Bewegung kommen. Zum Spot-up-Schützen degradieren möchte Atkinson seinen besten Verteidiger also nicht. Wichtig ist der Dreier dennoch. Im Setup der Cavs sogar immens. Zwei Bigs stehen sich um die Zone naturgemäß etwas im Weg - und da aus Allen wohl kein Schütze mehr wird, fällt die Wahl des Feldöffners auf Mobley.

Dabei müssen die Cavs nicht gleich Richtung Dirk Nowitzki schielen. Trifft Mobley den Dreier konstant in den mittleren bis hohen Dreißigern, steigt mit Überzeugung rund vier- bis fünf Mal pro Spiel hoch, öffnet sich plötzlich das Feld - und damit die gesamte Offense. Individuell kann Mobley Closeouts attackieren, in Zonennähe sein Passing nutzen. Dazu entsteht Raum für Garlands Drives. Allen operiert um die Zone. Aus zwei Storylines würde am Ende vielleicht nur noch eine.

Trey Murphy III (New Orleans Pelicans)

Rund um Zion Williamson Platz zu schaffen, damit der sich durch die Zone katapultieren kann, ohne vier Defender aus dem Weg zu räumen, ergibt Sinn. Trey Murphy ergibt Sinn. Dank seiner 7-Foot-Wingspan und guter Defense erscheint er gern als Prototyp des vielseitigen Wing. Denn so gut Murphy wirft, so schön sein Wurf anzusehen ist, so schnell der Ball Richtung Ring fliegt, ein reiner Spezialist ist er nicht.

Was Murphy so gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, den Closeout zu attackieren, in die Zone vorzudringen und dort dank guter Fußarbeit zu "einfachen" Abschlüssen zu kommen. Direkt am Ring traf er vergangene Saison sogar knapp 67 Prozent seiner Würfe. Beim Drive passt er zudem gut auf den Ball auf (0,6 Turnover). Dazu liest sich sein Wurfprofil, als sei es Daryl Morreys Träumen entsprungen: die Mitteldistanz meidet Murphy. Stattdessen wirft er entweder von draußen oder geht zum Korb.

Trey Murphy III nahm bereits am Dunk Contest teil. IMAGO/USA TODAY Network

Perfekt für die moderne NBA. Perfekt für Zion. Denn Murphy drückt nicht nur von draußen ab, er besitzt einen extrem schnellen Release. Zu weit absinken sollten Defender nicht. Dazu traf Murphy zuletzt 38,1 Prozent seiner 7,8 Dreier pro Spiel. Aus dem Catch and Shoot sind es noch 37,8 Prozent.

Gleichzeitig arbeitet er daran, für sich selbst zu kreieren. Pullups beanspruchten vergangene Saison 19 Prozent seiner Wurfdiät. Zuvor waren es nur 10. Zusätzlich ging die Effizienz nach oben (35 auf 38,8 Prozent). Nicht wenige erwarten Murphy in Jahr vier daher als Starter, bescheinigen im sogar ein gewisses Starpotenzial. Den Pelicans - und nicht zuletzt Zion - täte wohl beides gut.

Franz Wagner (Orlando Magic)

Was die Orlando Magic in jedem Fall können: verteidigen. Was den Orlando Magic häufig schwer fällt: offensiver Fluss. So sah es vergangene Saison aus, und Teile des magischen Doppels dürften 2024/25 zurückkehren. Die Defense, das ist so klar, wie es mangels echter Glaskugel sein kann, dürfte dem Rest der Liga wieder mittelschwere bis katastrophale Probleme bereiten. Orlando bleibt lang, eklig, unbarmherzig, verteidigt als Team exzellent - und reißen alle Stricke, lassen die Magic einfach Jonathan Isaac auf offensive Gameplans los.

Was das Team auf eine neue Stufe heben kann, ist dennoch die Offense. Ein Offensive Rating von 112,9 war vergangene Saison nur gut für Rang 22. Das Problem: Orlando fehlten sowohl Creator als auch Schützen. Letzteres soll Kentavious Caldwell-Pope beheben. Ein guter Ansatz - sofern er seinen Wurf in den Weiten Minnesotas wiederfindet. Gleichzeitig fehlt weiterhin die ordnenden Hand, derjenige, der regelmäßig auch gegen gesettlete Defenses für sich und andere kreieren kann.

Franz Wagner will den Sprung zum All-Star schaffen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Vielleicht übernimmt Franz Wagner diesen Part in Teilen. Sein Drive öffnet dem Weltmeister regelmäßig die Zone. Abschließen kann der dort via Pullup aus der Mitteldistanz oder am Ring. Dazu kommt sein Gespür für den Pass. Ein Stück Point Forward steckt definitiv in Wagner. Umso wichtiger, dass er seinen Wurf wiederfindet. Nach 35,4 Prozent von draußen im Rookie-Jahr, und 36,1 Prozent im zweiten sackten die Quoten unter die 30er-Marke ab (28,1 Prozent).

Trifft Wagner den Dreier, mindert das nicht nur Orlandos Spacing-Problem. Gleichzeitig öffnet es Raum für sein eigenes Spiel. Gegner können weniger absinken, sehen sich im Zweifel zum Closeout gezwungen. Aus dieser Bewegung heraus kann Wagner aggressiv zum Korb ziehen, dort scoren oder assistieren, sprich, Orlandos Creation-Stau auflösen. Zwei Fliegen, eine Klappe.

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Dass in Golden State diesen Sommer zumindest auf einer Seite relativ wenig klappte, ist ausdiskutiert. Lauri Markkanen blieb, Paul George ging zu den Sixers. Die übrigen Deals sind solide. Steph Currys Vertragsverlängerung versüßen kann dennoch vor allem Jonathan Kuminga. Sofern er den soliden Verbesserungen der vergangenen Jahre nun einen größeren Sprung folgen lässt.

Mit dem Draft war klar, dass die Warriors Geduld mit Kuminga aufbringen müssten. Sein Spiel kam roh in die Liga - sowohl in Sachen Entscheidungsfindung als auch beim Wurf. Verbessert hat sich beides im Laufe der Zeit; so anmaßend es als Außenstehender klingt, jedoch noch nicht genug. Denn theoretisch besitzt Kuminga diverse Tools, die Golden States Spiel eine zusätzlich Dimension geben, es entfesseln können.

Vor allem mangelt es den Warriors beinahe chronisch an Athletik. Kuminga bringt sie in Massen mit. Seine Explosivität schubst Defenses auf die Hinterbeine. Für vollkommene Verwirrung sorgen danach Currys Cuts und Greens Manipulationen. Wichtig dafür bleibt der Wurf. Kuminga sollte seine Dreierquoten konstant auf die mittleren bis hohen Dreißiger schrauben, auch halboffene Würfe mit Selbstvertrauen, vor allem ohne Zögern nehmen.

Entscheidet er nach dem Drive dann noch klarer, ob er passt oder abschließt, beziehungsweise, welchen Pass er spielt, gewinnt die Offense der Warriors an Dynamik, das Team zudem an Größe und Athletik. Dazu kommen Defense und Rebounding. Es klingt nach viel, ist aber nicht unmöglich. Ein guter Kuminga kann der Unterschied zwischen Play-in und Heimvorteil sein.

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Der Sprung war beinahe gewaltig. In Jahr zwei scorte Jalen Williams mehr (19,1 vs. 14,1 Punkte), warf häufiger (14 vs. 10,6 Würfe), verteilte mehr Assists (4,5 vs. 3,3) als während seiner Rookie-Saison. Seine Usage Rate sprang um 5 Punkte nach oben, dennoch stieg die Effizienz (54 Prozent FG vs. 52,1 FG, 42,7 3FG vs. 35,6 3FG). Dazu leistet er sich kaum Turnover (1,7).

Plötzlich hatten die Thunder den perfekten Partner für Shai Gilgeous-Alexander und Chet Holmgren: einen Wing, der verteidigt und scort, der Big und Lead Guard verschmelzen lässt. Ihre drei besten Spieler füllen drei Dimensionen äußerst vielversprechend aus: Im Verbund liefern SGA, J-Dub und Holmgren Scoring aus dem Backcourt, von draußen, aus der Mitteldistanz und am Ring.

Defensiv bringt Williams zudem nahezu einzigartige Tools mit. Bei knapp zwei Metern wirkt er eher bullig, fast etwas gedrungen. Sobald J-Dub die Arme ausbreitet, dreht sich der Eindruck jedoch. Eine 7-Foot-Wingspan offenbart sich. Gepaart mit seiner kräftigen Statur prädestiniert sie ihn als defensive Pest auf dem Flügel.

Jalen Williams geht in seine dritte NBA-Saison. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Was nach viel Perfektion klingt, lässt Raum für Verbesserung. Beispielsweise sanken die Quoten in den Playoffs (46,9 FG, 38,8 3FG). Je mehr sich Defenses auf die Thunder-Offense einstellten, je weniger in Bewegung gelang, desto unwohler schien sich auch J-Dub zu fühlen. Einerseits lässt sich mit einem Mangel an Playoff-Erfahrung erklären.

Andererseits lohnt ein Blick auf Williams’ Würfe, denen kein Zuspiel vorausging. Kreierte er für sich selbst, fielen in Runde zwei gegen Dallas nur noch 38,5 Prozent der Würfe. Nach Pässen versenkte er 61,5 Prozent. In Isolation wirkte J-Dub teilweise unentschlossen. Anteil daran hat womöglich sein Ballhandling, das mitunter noch etwas locker daherkommt.