Nurkic ist in seiner zweiten Saison bei den Suns und legt in dieser 9,1 Punkte sowie 9,6 Rebounds im Schnitt auf. Der Center kam im Teil des Trades um Damian Lillard von den Portland Trail Blazers, Phoenix gab dafür Deandre Ayton ab. Nurkics Vertrag läuft noch bis 2026, in seinem letzten Jahr wird "The Bosnian Beast" 19,4 Millionen Dollar einstreichen.