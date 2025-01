In einem Beitrag auf X äußerte der 26-jährige Point Guard seinen Unmut auf eine leicht sarkastische Weise: "Es heißt nicht mehr 'snubbed', es ist jetzt 'Traed'", schrieb Young. "Entschuldigung an meine Fans... es wird sich irgendwann ändern! Bis bald!"

Trotz seiner starken Statistiken - aktuell führt er die Liga mit 11,4 Assists pro Spiel an und legt 22,5 Punkte im Schnitt auf - schaffte er es in diesem Jahr nicht für das begehrte All-Star-Team nominiert zu werden.

Die Gründe für Youngs Auslassung

Es gibt mehrere Gründe, warum Young diesmal nicht unter den Reservespielern für das All-Star-Game steht. Zum einen befindet sich der Hawks-Star in der schwächsten Saison seiner Karriere, was seine Effizienz und seinen Punkteschnitt im Vergleich zu den Vorjahren betrifft. Die Hawks liegen derzeit in der unteren Hälfte der Eastern Conference und haben eine schlechtere Bilanz als Teams wie die Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks und Miami Heat, was sich negativ auf Youngs Chancen auswirkte.