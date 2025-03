Luka Doncic zeigte sich nach dem erneuten Erfolg über die Clippers selbstkritisch. Der Star der Lakers war mit der Leistung seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden: "Ich finde nicht mal, dass wir gut gespielt haben. Wir hatten viele Turnover, unsere Defense war zwar solide, aber auch da haben wir Fehler gemacht. Trotzdem sind wir als Team zusammengeblieben, auch als sie einen Lauf hatten. Wir haben zurückgekämpft, weil das ist, was wir machen."

Besonders die defensive Herangehensweise der Clippers fiel auf. Head-Coach Ty Lue stellte Doncic mit wechselnden Verteidigungsstrategien vor Herausforderungen - mal mit Switches, mal ohne, mal mit Doppeln. Für Doncic jedoch kein ungewohntes Bild: "Ich bin daran gewöhnt. Ich muss mich anpassen und das ausnutzen, was die Defense mir gibt. Nichts forcieren. Es ist ein bisschen wie Schach spielen."

Auch zur Teamchemie äußerte sich der Slowene. Er betonte, dass jeder wisse, was zu tun sei und wo er stehen müsse. Zwar sei die Abstimmung noch nicht perfekt, aber das Team entwickle sich in die richtige Richtung. Sein kurzes Fazit zur Atmosphäre in der Crypto.com Arena fiel deutlich aus: "Hell yeah, es ist nice."