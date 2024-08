"Wir dürfen uns nicht von ihnen einlullen lassen, nur weil wir sie zweimal deutlich geschlagen haben", forderte Head Coach Steve Kerr. "Wir müssen unser Bestes geben und dann darüber nachdenken, was sie diesmal anders machen könnten. Nikola Jokic kann womöglich 40 Minuten spielen, was haben sie ansonsten noch im Ärmel", fragte Kerr in die Runde.

USA - Serbien: Die letzten Duelle

Jokic könnte tatsächlich mal wieder der Schlüssel sein. Zwar verloren die Serben mit -24 in der Gruppenphase, in den Minuten mit dem Star-Center war jedoch alles ausgeglichen. Erst wenn der dreifache NBA-MVP auf die Bank ging, konnten die US-Amerikaner die Partie dominieren. In jenen neun Minuten ohne Jokic gewannen die USA mit 29:3, wobei auch angemerkt werden muss, dass in dieser Phase Kevin Durant einfach nicht danebenwerfen konnte.

LeBron James: "Jedes Spiel ist anders"

"Jedes Spiel ist anders", betonte auch LeBron James, der nach dem Viertelfinale gegen Brasilien mit vier Stichen am Auge genäht werden musste, weil der Ex-Ulmer Georginho de Paula den 39-Jährigen unabsichtlich mit dem Ellenbogen am Kopf traf. "Es ist egal, was in den beiden Spielen zuvor passiert ist, es geht darum, was am Donnerstagabend passieren wird." Das Team werde das Tape studieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen, ist sich James sicher.

LeBron James musste gegen Brasilien genäht werden. picture alliance / Anadolu