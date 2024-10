Demnach ist es zur kommenden Saison den Spielern und Trainern verboten, ihre Smartphones von Tip-Off bis Spielende zu benutzen. Laut Begley soll die Regeländerung dafür sorgen, dass die Spieler und Trainer "fokussierter auf Team-Angelegenheiten” sind und die "Integrität des Spiels in Bezug auf Glücksspiel" gewahrt wird.

Während des Spiels soll es aber für Notfälle eine festgelegte Kommunikationsmöglichkeit geben, die es Spielern und Trainern erlaubt, in wichtigen Situationen mit der Außenwelt zu kommunizieren.

Die bisherige Regelung schränkte die Smartphone-Nutzung von Spielern und Trainern in bestimmten Situationen ein, so durfte beispielsweise im Zeitraum von 45 Minuten vor dem Spiel bis nach den abschließenden Medienterminen nichts auf Social Media gepostet werden oder Spielszenen mit Schiedsrichtern geteilt werden.

Wie und ob die NBA die Nutzung der Smartphones auch in der Halbzeitpause in der Kabine überprüfen will, ist bisher unklar.