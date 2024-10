Am Mittwochabend betraten die Clippers erstmals ihr neues Zuhause, das mit beeindruckenden Features aufwartet. Besonders ins Auge fiel "The Wall" - eine steil ansteigende Tribüne mit 51 Sitzreihen, die direkt hinter einem der Körbe aufragt. In den ersten 13 Reihen sind die leidenschaftlichsten Fans untergebracht, deren Aufgabe es ist, das Team lautstark zu unterstützen. Ballmer erklärte ESPN, wie er mit dieser speziellen Anordnung und dem Design einen einzigartigen Heimvorteil für die Clippers schaffen wollte: "Es fühlt sich an wie in einer College-Halle, und genau das war unser Ziel. Das wird sich wie ein Studentenblock anfühlen, weil das genau das ist, was Studenten machen - für Lärm sorgen."