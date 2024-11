Dank eines erneut starken Auftritts von Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihren zweiten Sieg in Serie gefeiert. Das Team aus Florida gewann sein Heimspiel gegen die Washington Wizards ungefährdet mit 121:94 und scheint die zwischenzeitliche Formkrise mit fünf Niederlagen in Serie endgültig abgeschüttelt zu haben. Orlando steht jetzt bei fünf Saisonsiegen und sechs Niederlagen.