Die NBA wird in Zukunft wohl wieder Spiele in China austragen. Am Rande einer Konferenz an der Columbia University bestätigte Commissioner Adam Silver am Donnerstag, dass er davon ausgehe, dass dies "irgendwann" wieder der Fall sein werde.