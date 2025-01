NBA: Silver offen für kürzere Spielzeit

Silver brachte am Mittwoch die Möglichkeit ins Gespräch, die Spielzeit von 48 auf 40 Minuten zu verkürzen. "Ich bin ein Fan von vier 10-Minuten-Vierteln", erklärte er in der Dan Patrick Show. "Ich bin - ein Fan von vier 10-Minuten-Vierteln. Ich bin mir nicht sicher, ob viele andere das auch sind. Wenn man einmal davon absieht, was es für Rekorde und Ähnliches bedeutet, ja." Damit wäre die NBA im Einklang mit dem internationalen Basketball, der in Wettbewerben wie Olympia oder der EuroLeague bereits mit dieser Länge spielt.