Wie The Times berichtet, befindet sich die NBA in den finalen Verhandlungen über einen mehrjährigen Deal, um reguläre Saisonspiele in der Co-op Live Arena in Manchester auszutragen. Mit einer Kapazität von 23.500 Zuschauern wäre sie die größte Basketball-Arena Europas. Bereits ab der kommenden Saison könnten dort erste Spiele stattfinden.