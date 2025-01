Bislang gilt seine Konzentration nur dem Klub. "Über den kommenden Sommer habe ich nicht so viel nachgedacht", so Hartenstein, "das kommt eher am Ende der Saison." OKC ist mit einer 37:8-Bilanz das beste Team der Liga und damit Meisterschaftskandidat. Der 26-Jährige, der zuletzt wegen einer Wadenverletzung hatte pausieren müssen, steht bei einem Schnitt von 11,8 Punkten und überragenden 12,2 Rebounds.