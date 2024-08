NBA: Patty Mills unterschreibt bei den Utah Jazz

Eine große Rolle spielte Mills jedoch nicht mehr, im Vorjahr legte der Shooter nur durchschnittlich vier Zähler pro Partie bei einer Feldwurfquote von 35,1 Prozent aus dem Feld auf. In Utah wird Mills für die kommende Saison 3,3 Millionen Dollar einstreichen, die Jazz haben damit 15 garantierte Verträge in den Büchern.

