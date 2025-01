NBA-Commissioner Adam Silver hat in einem Podcast mit Shaquille O’Neal über die langfristigen Pläne der Liga in Europa gesprochen. Dabei standen mögliche Teams in Städten wie Paris, London, Berlin und Madrid im Fokus - doch logistische Herausforderungen bleiben.

Die NBA könnte in Zukunft Teams in Europa beheimaten - das hat Adam Silver im Big Podcast with Shaq bestätigt. Der Commissioner sprach über das enorme Potenzial europäischer Städte wie Paris, London, Berlin und Madrid für den Basketballsport. Allerdings erklärte Silver, dass vor einer vollständigen Expansion zunächst die Idee einer eigenständigen europäischen Liga geprüft werde: "Dadurch könnte das enorme Interesse am Basketball in großen europäischen Hauptstädten besser genutzt werden", so Silver.

Gleichzeitig wies Silver auf die Hürden hin, die eine solche Expansion derzeit erschweren. Vor allem die Herausforderungen im Bereich Luftfahrt und Technologie spielen eine entscheidende Rolle: "Schnellere Flugverbindungen zwischen den USA und Europa könnten die Realisierung einer europäischen NBA-Division erheblich erleichtern", sagte der Commissioner.

Silver: "Eines Tages sehe ich definitiv eine NBA-Division in Europa"

Silvers Vision zeigt, dass die NBA den europäischen Markt langfristig als Schlüsselregion betrachtet. Initiativen wie die NBA Paris Games, bei denen hochkarätige Teams in Europa antreten, haben in den letzten Jahren das Interesse an der Liga weiter gesteigert. Am 23. und 25. Januar treffen bei den diesjährigen NBA Paris Games die San Antonio Spurs auf die Indiana Pacers. Die Schaffung einer eigenständigen europäischen Liga könnte ein strategischer Schritt sein, um den Sport auf dem Kontinent weiter zu professionalisieren und gleichzeitig als Testlauf für eine mögliche Integration in die NBA dienen.

Dennoch sieht Silver die Vision einer NBA-Expansion nach Europa als eine langfristige Möglichkeit: "Vielleicht wird das ein Projekt meines Nachfolgers, aber eines Tages sehe ich definitiv eine NBA-Division in Europa. Das wäre unglaublich für den Sport." Der Fokus der Liga auf Europa ist also gesetzt, auch wenn konkrete Schritte in absehbarer Zeit noch ausstehen.