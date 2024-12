vor 38 Minuten Prognose zu beiden Halbfinalspielen NBA Cup Vorschau: Giannis gegen Trae, Defensivduell im Westen

Die Halbfinals des NBA Cups stehen an und versprechen hochklassige Duelle in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Zwei der heißesten Teams der Liga treffen im Osten aufeinander, während im Westen ein Kampf der besten Defensiven der NBA auf dem Programm steht.