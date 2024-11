Der NBA-Cup ist ein recht neues Turnier. Erst in der vergangenen Saison wurde der Wettbewerb ins Leben gerufen. Im Vergleich dazu gibt es in dieser Spielzeit einige Änderungen, angefangen mit dem Namen: "NBA Cup" heißt die Veranstaltung ab sofort.

NBA-Cup: Wie funktioniert der Modus?

Die 30 NBA-Teams wurden in sechs Gruppen à fünf Mannschaften gelost - jede Conference stellt dabei drei Gruppen. Eine tragende Rolle spielten hierbei die jeweiligen Vorjahresleistungen, die - je nach Bilanz - einen besseren oder schlechteren Platz in den Lostöpfen ergaben. Vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft im Fußball trifft jedes Team während der Gruppenphase je einmal auf die restlichen vier Mannschaften - dabei erhält jedes Team jeweils zwei Heim- und Auswärtspartien.

In diesen Spielen, die bis auf das Finale ebenso zur Regular Season der NBA zählen, entscheidet sich, welche sechs Mannschaften als Gruppensieger zusätzlich zu den jeweils zwei Bestplatzierten jeder Conference in die K.o.-Runde einziehen. Anschließend duellieren sich die verbleibenden Teams in Viertel-, Halbfinale und dem Endspiel. Die Entscheidungsspiele um das Finale sowie das Endspiel werden in Las Vegas ausgetragen.