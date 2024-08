NBA-Commissioner Adam Silver ist derzeit in Paris bei den Olympischen Spielen zu Gast. Der Chef der NBA verriet in einem Interview, dass die NBA nun ihren Fokus vermehrt auf Europa richten werde.

Silver sagte, dass es Gespräche mit der FIBA gebe, damit die NBA in Europa präsenter werden könne. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten, zum Beispiel ein alljährliches Turnier oder gar eine Liga, die durch die NBA betrieben wird. Ein ähnliches Modell gibt es bereits in Afrika mit der Basketball Africa League (BAL).

Diskussionen gibt es darüber schon viele Jahre, nun könnte es aber wieder Fahrt aufnehmen, da die NBA ihren neuen TV-Deal ab der Saison 2025/26 eingetütet hat. "Wir haben noch nichts beschlossen", beteuerte Silver im Gespräch mit der Associated Press. "Ich glaube aber, dass es in Europa enormes Potenzial gibt. Wir werden hier nicht kurzfristig die Ligenstruktur verändern, aber ich denke, dass es Interesse von Seiten der Team-Besitzer gibt, um in den weltweiten Basketball zu investieren."

Silver merkte an, dass die NBA bereits in China und Afrika große Projekte an den Start gebracht hat, ähnliches will die nordamerikanische Profiliga auch in Europa versuchen. Gleichzeitig betonte Silver aber auch, dass man die Struktur des europäischen Basketballs nicht beschädigen wolle. "Wir machen keine Strukturen kaputt, die schon da sind, allerdings habe ich das Gefühl, dass hier viele Investoren Jahr für Jahr große Summen an Geld verlieren."