Alles neu in San Francisco. Erstmals spielte die NBA das All-Star-Game im Turnierformat. Die Hoffnung: mehr Spannung, mehr Intensität. Erfüllt wurde sie nicht. Vielleicht ist das gar nicht möglich - und am Ende gar nicht schlimm. Zwei Dinge darf die Liga dennoch angehen

So viel vorweg: Hatten wir auf intensive Defense, enge Spiele, Trash Talk, der permanent auf der Schwelle zwischen Spaß und Ernst tanzt, auf Teambasketball, Körperkontakt und verstopfte Zonen gehofft, blieb am Ende nur Enttäuschung. Auch im neuen Format präsentierte das All-Star Game viele einfache Layups, etwas schlampige Turnover, einen latenten Hang zum Dreier, für den Steve Kerr selbst Steph Curry vom Feld nehmen würde. Auch die Spannung fehlte. Keines der drei Spiele war am Ende so eng, dass man hätte diskutieren müssen, ob nun ein oder zwei Punkte Abstand zum Sieg genügen.

Die Idee der NBA, das All-Star Game durch ein neues Format aufregender zu gestalten, den Wettbewerb wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, ging also nur bedingt auf. Es gab Sequenzen, ja, gleichzeitig zogen die Spieler den Einsatz nicht bis zum Ende durch; vielleicht am besten illustriert durch die finale Possession des ersten Halbfinals zwischen den Young und den International Stars.

Den Internationals fehlte ein Score zum Sieg. Shai Gilgeous-Alexander brachte den Ball - hatte jedoch kaum Raum. Jaren Jackson Jr. nahm SGA noch in der eigenen Hälfte auf, setzte ihn über die komplette Länge des Courts unter Druck. JJJ gilt als einer der besten Defender der Liga, auch als einer der vielseitigsten, jedoch nicht unbedingt als Guard-Verteidiger. Irgendwie verschaffte sich Shai also Raum und… fand sich plötzlich in endloser Weite wieder. Entspanntes Dribbling Richtung Zone. Ein paar Schritte. Ein simpler Layup. Alles vorbei.

Die NBA tappt auch beim All-Star Game in die Show-Falle

Den Spielern einen kompletten Mangel an Intensität vorzuwerfen, wäre übertrieben. Sie schlossen den Laden allerdings auch nicht zu. Gleichzeitig experimentierten sie vorne etwas mehr als sie würden, wenn es wirklich um etwas geht. Pick-up Basketball pendelt gern zwischen maximalem Ehrgeiz und Bühne für das individuelle Vermögen aller Beteiligten. So ähnlich sah es auch in San Francisco aus. Vereinfacht formuliert: Auch mit dem neuen Format wirkte es mehr - und das meine ich mit allem gebührenden Respekt - nach Rucker Park als nach Madison Square Garden in Spiel 7 der Conference Finals.

Zum Freiplatz-Flair trug auch die NBA bei, die Kevin Hart die Rolle des MCs übergab. Abwechselnd mit Candace Parker, Shaquille O’Neal, Charles Barkley und Kenny Smith saß er neben Ernie Johnson und versuchte zusätzlich aufzulockern, was schon locker war. Mantra-artig wiederholte Hart beispielsweise, dass Bigs, die Dreier nähmen, doch bitte sofort auf die Bank sollten. Die Sequenzen zogen sich bis ins Spiel hinein und lenkten damit etwas von dem ab, das eigentlich in den Mittelpunkt geschoben werden sollte: vom Basketball.

Kevin Hart mit der TNT-Crew. Cary Edmondson-Imagn Images

Zusätzlich dehnte die Liga Pausen freigiebig in die Länge. Während des Finals ehrte sie die "Inside the NBA"-Crew. Rund 15 Minuten saßen die Spieler da und warteten bis es weiterging. Entertainment, unterbrochen durch etwas Basketball. "Ich spiele lieber ohne Pausen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht", sagte Gilgeous-Alexander hinterher. Grundsätzlich richtete die Liga ihren Fokus in San Francisco jedoch noch stärker auf Dinge, die den Basketball nur als Sprungbrett nutzen. Der Sport trat immer wieder in den Hintergrund. Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich auf der Agenda stand.

In diese Falle tappt die NBA zu gern: Auf der Suche nach mehr Aufmerksamkeit macht sie ihr Produkt, den eigentlich aufregenden Sport, kleiner als sie müsste. Beinahe versteckt sie ihn hinter Show-Sequenzen und Werbeinhalten - und sprechen wir doch einmal über das Spiel, findet sich (natürlich etwas überspitzt formuliert) jederzeit jemand, der erzählen kann, weshalb das, was wir da sehen, gar nicht so interessant, so gut ist, wie es einmal war.

NBA-All-Star-Game: Weniger beschweren, mehr genießen

Diesmal betonte Draymond Green beispielsweise gern seine Abneigung gegenüber dem neuen Format des All-Star-Games: "Du brauchst ein ganzes Jahr, um All Star zu werden", sagte er, "dann darfst du bis 40 spielen und bist fertig. Das ist unfair gegenüber Victor Wembanyama, der das Spiel sehr ernst nahm, und Shai Gilgeous-Alexander, der das Spiel sehr ernst nahm." Barkley entgegnete, Greens Generation habe das Spiel verdorben. "Deshalb versuchen wir jetzt solche Kamikaze-Dinge."

Wemby war mit elf Punkten Topscorer von Team Chuck im Finale. Ezra Shaw-Pool Photo via Imagn Images

Botschaft: alles irgendwie nicht so toll. Im besten Fall. So sind Experten und ehemalige Spieler immer wieder diejenigen, die uns erzählen, dass sich das alles da überhaupt nicht lohnt. Die permanente Kritik hat längst eine eigene Dynamik entwickelt. Einmal geäußert, bleibt sie haften und verselbständigt sich. Immer häufiger sprechen wir über negative Aspekte, anstatt uns auf das Gute zu konzentrieren. So führt die Diskussion rund um das All-Star Game weiter, was uns auch während der Regular Season begleitet: Wie war das noch mit diesen verdammten Dreiern?

Womit Green Recht hatte: Gerade Wembanyama nahm das Spiel wirklich ernst. Klar brachte auch Wemby den einen oder anderen arg schnellen Dreier auf den Weg. Gleichzeitig zog er seine Pre-Game-Routine der Saison voll durch, nahm dafür sogar seinen Spurs-Staff mit in die Bay, und spielte Defense, wie er nun mal Defense spielt. Als Kyrie Irving ihn im Finale beinahe lächerlich aussehen ließ und schon den freien Layup vor Augen hatte, kam Wemby noch einmal zurück ins Play und störte entscheidend.

NBA-All-Star-Game: Viel Neues, wenig große Veränderung

Festzuhalten bleibt dennoch: Wirklich etwas verändert hat das neue Format nicht. Vieles war locker, manches intensiv, weniges wirklich spannend. Auch die Halle stieg selten richtig ein. Vielleicht ist der Korridor auch einfach zu schmal: Zu Beginn spielen sich die Teams kurz ins Spiel, wenig später setzt sich eines entscheidend ab und ist den 40 Punkten ganz nah. Dazwischen ist minimaler Raum für Intensität.

Die Rising Stars zu integrieren, ein Team mit einem Großteil der internationalen Stars, eines mit all den Legenden - LeBron James setzte die Spiele wegen Fußproblemen übrigens aus - aufzustellen, all das schuf eine gewisse Rivalität. Final ausgespielt wurde sie nicht.