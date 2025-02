Daniel Theis hat in einem Interview mit der Sportschau über schwere Zeiten in den vergangenen Jahren in der NBA gesprochen und erklärt, was seine Ziele in der EuroLeague mit der AS Monaco sind. Dazu fand er lobende Worte für seinen Nationalmannschaftskollegen Franz Wagner.

"Ich glaube, es ist weniger eine Entscheidung gegen die NBA gewesen, einfach mehr für mich und meine Karriere. Das ganze Business in der NBA ist nicht immer einfach", erklärte Theis, der in den vergangenen fünf Jahren bei sechs verschiedenen Teams unter Vertrag war, ehe er nach der Trade Deadline von den Oklahoma City Thunder entlassen wurde. "Wenn man allein ist, ist es kein Problem, aber mit Familie, mit einer Frau, mit Kindern, die in die Schule gehen, ist das nicht einfach. Die Kinder aus der Schule zu nehmen und alles überall rauszureißen, alles zu packen und in die nächste Stadt zu gehen", führt der Deutsche aus.

Obwohl Theis fast zehn Jahre in den USA war und er das Business NBA mittlerweile kennt, waren die vielen Trades dennoch nicht einfach für ihn. "Wenn ein Trade passiert, ist es oft nicht gegen dich. Aber natürlich hinterfragt man sich dann auch über die Jahre. Liegt es an dir? Liegt es am Basketball, an deiner Persönlichkeit?", gab er zu. Bei Monaco, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, kann er sich dagegen jetzt "100 Prozent auf Basketball konzentrieren", ohne die Sorge zu haben, "ob ein Trade passieren kann".

Trotz seiner Rückkehr in die EuroLeague ist aber auch ein zukünftiges Comeback in der NBA weiterhin eine Möglichkeit für den Center. "Das Thema NBA ist für mich nicht komplett abgeschlossen, aber das ist kein Muss. Ich bin jetzt froh, dass ich mich entschieden habe, nach Monaco zu gehen", erklärte er.

Theis will ins Final Four und lobt Franz Wagner

Mit Monaco hat er auch gleich große Ziele. "Ich persönlich habe das Ziel, ins Final Four zu kommen. Es sind definitiv noch einige schwere Spiele dabei. Aber das Ziel ist, um den EuroLeague-Titel mitzuspielen. Wir haben mit Mike James den besten EuroLeague-Scorer, den es gibt, mit Vasilios Spanoulis eine Spielerlegende an der Seitenlinie. Ich freue mich drauf. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass man in den Playoffs gegen die Bayern spielt", sagte Theis.

Auch auf die veränderte Spielweise in Europa im Vergleich zur NBA freut er sich: "Defensiv ist es einfach physischer. Man kann als Spieler defensiv mehr machen, es wird nicht alles abgepfiffen. Die Superstars in der NBA haben einfach gewisse Vorteile, das haben sie sich über Jahre erarbeitet. Ich glaube und hoffe, dass das in der EuroLeague nicht so ist."