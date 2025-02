Wie Shams Charania (ESPN) meldet, geben die Mavericks für Martin Quentin Grimes sowie einen Zweitrundenpick an die Philadelphia 76ers ab. Kurios dabei: Bei dem Pick handelt es sich um den eigenen Pick der Sixers, der nun nach Hause zurückkehrt.

Bei Martin handelt es sich um einen athletischen Flügelspieler, der in den vergangenen Jahren bei den Miami Heat eine wichtige Rolle spielte. Im Sommer unterschrieb der 29-Jährige aber einen Vierjahresvertrag in Philadelphia, der ihm rund 35 Millionen Dollar einbringen wird. In dieser Saison verbucht Martin durchschnittlich 9,1 Punkte bei einer Dreierquote von 37,9 Prozent.