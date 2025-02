Nach der Partie gab Davis an, dass er eine Verhärtung gespürt habe, diese aber kein großes Problem sein würde. Berichten zufolge wollte Davis sogar wieder spielen, doch die Mavericks nahmen ihn als Vorsichtsmaßnahme aus dem Spiel.

Vor seinem Trade nach Dallas laborierte der 31-Jährige an einer Abdomenverletzung, die ihn fünf Spiele kostete. Für die Mavericks ist dies ein Rückschlag, da mit Dereck Lively II und Dwight Powell weitere Bigs verletzt fehlen, dazu musste gegen die Rockets auch P.J. Washington das Feld verletzt verlassen.

Davis zeigte bis zu seiner Verletzung in seinem ersten Spiel für die Mavericks eine gute Vorstellung und legte in 31 Minuten 26 Punkte, 16 Rebounds, sieben Assists sowie drei Blocks auf. Mit einer Bilanz von 28-25 belegen die Mavericks derzeit Rang acht in der Western Conference.