vor 2 Stunden Dreiteam-Trade zwischen Kings, Bulls und Spurs Nächster Blockbuster-Trade: Fox wechselt nach San Antonio

Die NBA kommt nicht zur Ruhe! Keine 24 Stunden nach dem überraschenden Doncic-Trade fällt der nächste Dominostein in der NBA. Die Sacramento Kings ziehen den Stecker bei ihrem Star-Guard De'Aaron Fox, der künftig mit Rookie of the Year Victor Wembanyama spielen wird.