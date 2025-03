Die San Antonio Spurs müssen in der laufenden Saison endgültig auf De'Aaron Fox verzichten. Der Guard wird sich am Dienstag einer Operation unterziehen, um eine Sehnenverletzung am linken kleinen Finger zu reparieren, die er sich bereits im Oktober während des Trainingscamps bei den Sacramento Kings zugezogen hatte. Trotz der Verletzung spielte Fox die gesamte Saison durch, doch das Team entschied sich nun für den Eingriff, um eine vollständige Genesung zu beschleunigen.