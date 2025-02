In einem Interview mit Rod Boone von Charlotte Observer zeigte sich Williams verwundert über die Begründung der Lakers. "Ich dachte nicht, dass ich meinen Medizincheck nicht bestehe. Das kam mir nicht mal in den Sinn", sagte der Hornets-Center. "Am Abend, als ich getradet wurde, habe ich noch massig Minuten gespielt. Wie soll das möglich sein?"