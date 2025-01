Den überraschenden Schritt gab der Vizemeister am Samstag bekannt. Der Spanier soll seinen Landsmann Israel González in der schwierigen Saison unterstützen, Calles hat einen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterschrieben.

"Er wird uns mit seinen Ideen und seinem Wissen helfen, denn wir haben derzeit viele Belange, in denen wir besser werden müssen", sagte González. Sportdirektor Himar Ojeda ergänzte: "Einen neuen Assistenztrainer während der Saison dazuzuholen, ist ein eher ungewöhnlicher Schritt. Von Pedros Verpflichtung erhoffen wir uns sowohl kurzfristige als auch langfristige Unterstützung auf unserem Weg." Alba ist Tabellen-15. in der Bundesliga und Schlusslicht in der EuroLeague.