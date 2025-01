Laut Informationen von ESPN-Insider Shams Charania wird der 22-Jährige voraussichtlich in einem der beiden bevorstehenden Heimspiele der Magic zurückkehren: am Donnerstag gegen die Minnesota Timberwolves oder am Freitag gegen die Milwaukee Bucks.

Bevor die Verletzung ihn außer Gefecht setzte, war er mit durchschnittlich 29 Punkten pro Spiel der siebentbeste Scorer der Liga und überzeugte auch mit 8,8 Rebounds sowie 5,6 Assists. Besonders stark war seine Leistung am 29. Oktober, als er mit 50 Punkten in einem Sieg gegen die Indiana Pacers eine neue Karrierebestleistung aufstellte. Damit wurde Banchero zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der NBA, der in einem Spiel mindestens 50 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists erzielte - nur LeBron James hatte dies 2005 als jüngerer Spieler geschafft.