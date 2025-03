Aufgrund eines Kreuzbandrisses wird Irving in dieser Saison nicht mehr für die Mavericks zum Einsatz kommen. Mit einer Bilanz von 32-30 belegen die Texaner derzeit Rang zehn in der Western Conference, ohne ihre beiden besten Spieler wird es Dallas in den kommenden Wochen aber schwer haben, diesen Rang zu verteidigen oder gar zu verbessern.