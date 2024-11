Thompsons Rookie-Saison: Auf Augenhöhe mit Wemby und Chet

Der vielseitige Pistons-Spieler hat in seiner Rookie-Saison in 63 Spielen im Schnitt 8,8 Punkte, 6,4 Rebounds, 1,9 Assists und fast einen Block pro Partie erzielt. Besonders bemerkenswert: Thompson gehörte zu den drei Rookie-Spielern der Saison 2023-24, die 50 Steals und 50 Blocks verzeichnen konnten - zusammen mit den beiden Stars Victor Wembanyama (San Antonio) und Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder).

Die nächsten Spiele der Pistons:

Seine Rückkehr könnte den Pistons, die mit einer 4-7-Bilanz in die Saison gestartet sind, neue Energie verleihen. Besonders in der Defensive haben sie in der Vergangenheit von Thompson profitiert.