Die Magic verloren zwar ihr letztes Gruppenspiel in New York, wurden aber aufgrund ihrer überragenden Punktdifferenz (+45) das beste zweitplatzierte Team und ergatterten sich so die Wildcard für das Viertelfinals, wo man in der Nacht auf Mittwoch bei den Milwaukee Bucks antreten wird.

NBA Cup: Das Viertelfinale

Wagner führt dabei die MVP ladder von NBA.com an , hinter ihm stehen Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson sowie Luka Doncic. "Die Teams wissen, dass er die Option A, B und C ist und dennoch macht er 29 Punkte pro Spiel", schreibt Autor Matthew Petersen über den Deutschen.

Auch Wagner hat inzwischen Spaß am neuen Wettbewerb gefunden, der erst zum zweiten Mal ausgetragen wird. "Mir gefällt das, weil es um ein bisschen mehr geht", meinte Wagner in der Jim Rome Show. "Unser Spiel in New York hat sich wie ein Playoff-Spiel angefühlt und hat richtig Spaß gemacht. Jeder will jetzt auch nach Las Vegas."